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Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта - РИА Новости, 26.03.2025
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14:23 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/transport-2007450605.html
Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта
Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта - РИА Новости, 26.03.2025
Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:23:00+03:00
2025-03-26T14:23:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем его продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта

Мишустин пообещал продлить программу городского электротранспорта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем его продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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