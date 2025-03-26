https://ria.ru/20250326/transport-2007450605.html
Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта
Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта - РИА Новости, 26.03.2025
Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта
Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:23:00+03:00
2025-03-26T14:23:00+03:00
2025-03-26T14:23:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта, она показала свою эффективность, но нужно учесть возможности бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем его продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Правительство поддержало продление программы городского электротранспорта
Мишустин пообещал продлить программу городского электротранспорта