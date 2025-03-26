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Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной - РИА Новости, 26.03.2025
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23:45 26.03.2025 (обновлено: 23:47 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/tramp-2007583971.html
Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной
Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной - РИА Новости, 26.03.2025
Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:45:00+03:00
2025-03-26T23:47:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. "У нас был хороший разговор (с представителями США - ред.), уже не один, в Саудовской Аравии, который дал нам решение вопроса о разблокировании американской помощи, которая нам нужна... И второй вопрос: обмен разведданными, которые нам нужны... Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса Зеленского. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007583801.html
https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной

Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными и помощь Украине

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.
"У нас был хороший разговор (с представителями США - ред.), уже не один, в Саудовской Аравии, который дал нам решение вопроса о разблокировании американской помощи, которая нам нужна... И второй вопрос: обмен разведданными, которые нам нужны... Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса Зеленского.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Зеленский договорился с Макроном о новых поставках истребителей Mirage
Вчера, 23:43
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Трамп поставил Зеленского на место, заявили в Белом доме
12 марта, 05:14
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
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