Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной
Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными и помощь Украине
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.
"У нас был хороший разговор (с представителями США - ред.), уже не один, в Саудовской Аравии, который дал нам решение вопроса о разблокировании американской помощи, которая нам нужна... И второй вопрос: обмен разведданными, которые нам нужны... Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса Зеленского.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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