https://ria.ru/20250326/tramp-2007583971.html

Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной

Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной - РИА Новости, 26.03.2025

Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:45:00+03:00

2025-03-26T23:45:00+03:00

2025-03-26T23:47:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. "У нас был хороший разговор (с представителями США - ред.), уже не один, в Саудовской Аравии, который дал нам решение вопроса о разблокировании американской помощи, которая нам нужна... И второй вопрос: обмен разведданными, которые нам нужны... Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса Зеленского. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007583801.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон