https://ria.ru/20250326/tramp-2007527977.html

Трамп заявил, что у Демократической партии в США нет лидера

Трамп заявил, что у Демократической партии в США нет лидера - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп заявил, что у Демократической партии в США нет лидера

Демократическая партия в США осталась без лидера после поражения на выборах Камалы Харрис, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:34:00+03:00

2025-03-26T17:34:00+03:00

2025-03-26T17:34:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Демократическая партия в США осталась без лидера после поражения на выборах Камалы Харрис, заявил президент Дональд Трамп. "Никто не знает, у них нет лидера. Была женщина, что-то с ней не так, из нее слова не вытянешь", - сказал Трамп в интервью блогеру Винсу Коглианезе. Харрис в борьбе за высший пост заняла место бывшего американского лидера Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Трампом. Ее склонности нестройно выражать свои мысли были посвящены многие публикации СМИ. Республиканец стал президентом после победы на выборах 5 ноября. Харрис и Байден после инаугурации Трампа почти не появляются на публике.

https://ria.ru/20250324/tramp-2006965939.html

сша

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден