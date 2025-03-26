Рейтинг@Mail.ru
"Прошлое прошло": в ВСУ неожиданно высказались о территориях - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 26.03.2025 (обновлено: 17:23 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/tramp-2007514416.html
"Прошлое прошло": в ВСУ неожиданно высказались о территориях
"Прошлое прошло": в ВСУ неожиданно высказались о территориях - РИА Новости, 26.03.2025
"Прошлое прошло": в ВСУ неожиданно высказались о территориях
Прежние границы Украины и ее суверенитет не представляют ценности для президента США Дональда Трампа, заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:04:00+03:00
2025-03-26T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
стив уиткофф
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Прежние границы Украины и ее суверенитет не представляют ценности для президента США Дональда Трампа, заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Анне Максимчук.Как отметил офицер, "Будапештский меморандум", гарантирующий Украине со стороны США, России и Великобритании ее независимость, суверенитет и границы на момент 1994 года, больше не актуален для главы Белого дома."Что бы мы ни говорили про "Будапештский меморандум", чхать на это хотел Трамп. Он считает, что прошлое прошло, он ничего никому не должен", — признал Ярославский.По его словам, Украина должна вписаться в новую мировую архитектуру, а не воевать "еще 300 лет".На прошлой неделе спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
https://ria.ru/20250326/ssha-2007472086.html
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007465834.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф, такер карлсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины
"Прошлое прошло": в ВСУ неожиданно высказались о территориях

Офицер ВСУ Ярославский: Трамп не признает прежние границы Украины

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Прежние границы Украины и ее суверенитет не представляют ценности для президента США Дональда Трампа, заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Анне Максимчук.
Как отметил офицер, "Будапештский меморандум", гарантирующий Украине со стороны США, России и Великобритании ее независимость, суверенитет и границы на момент 1994 года, больше не актуален для главы Белого дома.
Совместные учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В США сделали резкое заявление о войне с Россией
Вчера, 15:43
"Что бы мы ни говорили про "Будапештский меморандум", чхать на это хотел Трамп. Он считает, что прошлое прошло, он ничего никому не должен", — признал Ярославский.
По его словам, Украина должна вписаться в новую мировую архитектуру, а не воевать "еще 300 лет".
На прошлой неделе спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
На Западе взбесились из-за подлого шага Киева
Вчера, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСтив УиткоффТакер КарлсонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала