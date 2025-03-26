https://ria.ru/20250326/tramp-2007514416.html

"Прошлое прошло": в ВСУ неожиданно высказались о территориях

"Прошлое прошло": в ВСУ неожиданно высказались о территориях - РИА Новости, 26.03.2025

"Прошлое прошло": в ВСУ неожиданно высказались о территориях

Прежние границы Украины и ее суверенитет не представляют ценности для президента США Дональда Трампа, заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:04:00+03:00

2025-03-26T17:04:00+03:00

2025-03-26T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Прежние границы Украины и ее суверенитет не представляют ценности для президента США Дональда Трампа, заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Анне Максимчук.Как отметил офицер, "Будапештский меморандум", гарантирующий Украине со стороны США, России и Великобритании ее независимость, суверенитет и границы на момент 1994 года, больше не актуален для главы Белого дома."Что бы мы ни говорили про "Будапештский меморандум", чхать на это хотел Трамп. Он считает, что прошлое прошло, он ничего никому не должен", — признал Ярославский.По его словам, Украина должна вписаться в новую мировую архитектуру, а не воевать "еще 300 лет".На прошлой неделе спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".

https://ria.ru/20250326/ssha-2007472086.html

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007465834.html

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