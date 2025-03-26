NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США
NYT: все больше туристов отказываются от поездок в США из-за политики Трампа
© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.
"Шквал спорных мер и заявлений со стороны администрации Трампа в последние недели заставляет туристов по всему миру либо отменять поездки в США, либо пересматривать свои планы. Все больше путешественников говорят, что чувствуют себя нежеланными или в опасности и не хотят поддерживать экономику страны, которая, по словам некоторых иностранных чиновников, ведет торговые войны и дестабилизирует союзников", — говорится в статье.
Ситуация усугубляется на фоне сообщений о массовых задержаниях иностранных туристов и держателей грин-карт на границе, а также обсуждаемого в Белом доме нового запрета на въезд для граждан до 43 стран, включая Белоруссию, Камбоджу и Сент-Люсию.
Ожидается, что въездной туризм в США в 2025 году сократится на 5,1%, что обернется потерей 18 миллиардов долларов доходов, пишет газета со ссылкой на оценку компании Tourism Economics.
Только из-за бойкота со стороны канадцев количество пересечений границы снизилось на 24%.
На этом фоне американские авиакомпании корректируют прогнозы: United Airlines сократила количество рейсов в Канаду, а Delta и American Airlines сообщили о снижении спроса.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств.