https://ria.ru/20250326/tramp-2007478796.html

NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США

NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США - РИА Новости, 26.03.2025

NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США

Все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:10:00+03:00

2025-03-26T16:10:00+03:00

2025-03-26T16:10:00+03:00

сша

белоруссия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. "Шквал спорных мер и заявлений со стороны администрации Трампа в последние недели заставляет туристов по всему миру либо отменять поездки в США, либо пересматривать свои планы. Все больше путешественников говорят, что чувствуют себя нежеланными или в опасности и не хотят поддерживать экономику страны, которая, по словам некоторых иностранных чиновников, ведет торговые войны и дестабилизирует союзников", — говорится в статье. Ситуация усугубляется на фоне сообщений о массовых задержаниях иностранных туристов и держателей грин-карт на границе, а также обсуждаемого в Белом доме нового запрета на въезд для граждан до 43 стран, включая Белоруссию, Камбоджу и Сент-Люсию. Ожидается, что въездной туризм в США в 2025 году сократится на 5,1%, что обернется потерей 18 миллиардов долларов доходов, пишет газета со ссылкой на оценку компании Tourism Economics. Только из-за бойкота со стороны канадцев количество пересечений границы снизилось на 24%. На этом фоне американские авиакомпании корректируют прогнозы: United Airlines сократила количество рейсов в Канаду, а Delta и American Airlines сообщили о снижении спроса. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005141712.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

сша

белоруссия

камбоджа

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сша, белоруссия, камбоджа, дональд трамп, united airlines, american airlines, в мире