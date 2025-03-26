Рейтинг@Mail.ru
NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tramp-2007478796.html
NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США
NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США - РИА Новости, 26.03.2025
NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США
Все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:10:00+03:00
2025-03-26T16:10:00+03:00
сша
белоруссия
камбоджа
дональд трамп
united airlines
american airlines
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dfec60e7d82929aa3ac1a3f32010982.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. "Шквал спорных мер и заявлений со стороны администрации Трампа в последние недели заставляет туристов по всему миру либо отменять поездки в США, либо пересматривать свои планы. Все больше путешественников говорят, что чувствуют себя нежеланными или в опасности и не хотят поддерживать экономику страны, которая, по словам некоторых иностранных чиновников, ведет торговые войны и дестабилизирует союзников", — говорится в статье. Ситуация усугубляется на фоне сообщений о массовых задержаниях иностранных туристов и держателей грин-карт на границе, а также обсуждаемого в Белом доме нового запрета на въезд для граждан до 43 стран, включая Белоруссию, Камбоджу и Сент-Люсию. Ожидается, что въездной туризм в США в 2025 году сократится на 5,1%, что обернется потерей 18 миллиардов долларов доходов, пишет газета со ссылкой на оценку компании Tourism Economics. Только из-за бойкота со стороны канадцев количество пересечений границы снизилось на 24%. На этом фоне американские авиакомпании корректируют прогнозы: United Airlines сократила количество рейсов в Канаду, а Delta и American Airlines сообщили о снижении спроса. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств.
https://ria.ru/20250315/ssha-2005141712.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html
сша
белоруссия
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_53c6c733fce0f2bcd5fa636cabbc3272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, белоруссия, камбоджа, дональд трамп, united airlines, american airlines, в мире
США, Белоруссия, Камбоджа, Дональд Трамп, United Airlines, American Airlines, В мире
NYT: миграционная политика Трампа отпугивает туристов от поездок в США

NYT: все больше туристов отказываются от поездок в США из-за политики Трампа

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.
"Шквал спорных мер и заявлений со стороны администрации Трампа в последние недели заставляет туристов по всему миру либо отменять поездки в США, либо пересматривать свои планы. Все больше путешественников говорят, что чувствуют себя нежеланными или в опасности и не хотят поддерживать экономику страны, которая, по словам некоторых иностранных чиновников, ведет торговые войны и дестабилизирует союзников", — говорится в статье.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
СМИ: США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию
15 марта, 04:04
Ситуация усугубляется на фоне сообщений о массовых задержаниях иностранных туристов и держателей грин-карт на границе, а также обсуждаемого в Белом доме нового запрета на въезд для граждан до 43 стран, включая Белоруссию, Камбоджу и Сент-Люсию.
Ожидается, что въездной туризм в США в 2025 году сократится на 5,1%, что обернется потерей 18 миллиардов долларов доходов, пишет газета со ссылкой на оценку компании Tourism Economics.
Только из-за бойкота со стороны канадцев количество пересечений границы снизилось на 24%.
На этом фоне американские авиакомпании корректируют прогнозы: United Airlines сократила количество рейсов в Канаду, а Delta и American Airlines сообщили о снижении спроса.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств.
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп
5 марта, 06:24
 
СШАБелоруссияКамбоджаДональд ТрампUnited AirlinesAmerican AirlinesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала