https://ria.ru/20250326/tramp-2007472570.html

Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными, сообщает CBS

Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными, сообщает CBS - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными, сообщает CBS

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый способ борьбы с бездомными, переключая фокус с обеспечения их социальным жильем на принудительное лечение... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:45:00+03:00

2025-03-26T15:45:00+03:00

2025-03-26T15:45:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает новый способ борьбы с бездомными, переключая фокус с обеспечения их социальным жильем на принудительное лечение психики и наркозависимости, сообщает телеканал CBS. "Президент Трамп обещает новый подход к избавлению улиц от бездомных, принудительно переселяя тех, кто живет на улице, в большие лагеря, а также требуя лечения психики и наркозависимости", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что на протяжении прошлых десятилетий официальная политика США в отношении бездомных отдавала приоритет обеспечению их жильем. По данным телеканала, чиновники Белого дома формально не объявили о смене политики, но они открыты для нововведений, ориентированных на лечение, одновременно разрабатывая капитальный пересмотр программ жилищного обеспечения и социальных услуг.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007320833.html

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в мире, сша, дональд трамп