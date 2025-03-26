https://ria.ru/20250326/tramp-2007422413.html

Почти половина опрошенных американцев осудила переписку чиновников в Signal

Почти половина опрошенных американцев осудила переписку чиновников в Signal - РИА Новости, 26.03.2025

Почти половина опрошенных американцев осудила переписку чиновников в Signal

Почти половина американцев уверена, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа нарушили закон, когда обсуждали военные планы... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:13:00+03:00

2025-03-26T13:13:00+03:00

2025-03-26T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти половина американцев уверена, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа нарушили закон, когда обсуждали военные планы в незащищенном чате мессенджера Signal, куда по ошибке был добавлен журналист, свидетельствуют данные опроса исследовательской службы YouGov. Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Согласно результатам, 48% американцев считают действия чиновников незаконными, 31% затруднились с ответом, а 21% полагают, что закон нарушен не был. Наибольшее недоверие выразили сторонники Демократической партии: 76% демократов убеждены, что имело место правонарушение, против 6%, считающих обратное. Среди независимых избирателей мнения распределились так: 46% - "закон нарушен", 37% - "не уверены", 18% - "не нарушен". У республиканцев ситуация обратная: лишь 21% считают, что чиновники Трампа нарушили закон, 36% не уверены, а 43% уверены в законности действий. Также в рамках опроса выяснилось, что 37% американцев считают, что СМИ уделяют недостаточно внимания этому инциденту, 22% - что слишком много, 17% назвали освещение сбалансированным. Опрос проводился 25 марта среди 5 976 совершеннолетних жителей США методом онлайн-анкетирования. Погрешность составляет около 2%. Президент США заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007312335.html

https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html

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