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Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов" - РИА Новости, 26.03.2025
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09:10 26.03.2025 (обновлено: 10:30 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/tramp-2007351430.html
Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"
Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов" - РИА Новости, 26.03.2025
Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"
Страны ЕС оказались хуже врагов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax. Он обвинил другие государства в том, что те 45 лет обдирали США, в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:10:00+03:00
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вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
евросоюз
китай
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Страны ЕС оказались хуже врагов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax. Он обвинил другие государства в том, что те 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон был мягким и слабым. Трамп добавил, что в итоге долг страны достиг 36 триллионов долларов. "Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили", — сказал глава Белого дома. Он отметил, что похожим образом вел себя и Китай, добавив, что настало время вернуть часть денег, а может быть, и большую часть.Как писала газета Washington Post со ссылкой на источники, второго апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов. США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает озвучить их в апреле.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007202116.html
https://ria.ru/20250320/es-2006131112.html
вашингтон (штат)
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китай
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вашингтон (штат), сша, дональд трамп, евросоюз, китай, в мире
Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Евросоюз, Китай, В мире
Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"

Трамп: ЕС и Китай почти полвека обчищали США

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Страны ЕС оказались хуже врагов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax.

Он обвинил другие государства в том, что те 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон был мягким и слабым. Трамп добавил, что в итоге долг страны достиг 36 триллионов долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин
25 марта, 15:05
"Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили", — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что похожим образом вел себя и Китай, добавив, что настало время вернуть часть денег, а может быть, и большую часть.

Как писала газета Washington Post со ссылкой на источники, второго апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.

США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает озвучить их в апреле.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В ЕС произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа, пишет Politico
20 марта, 10:34
 
Вашингтон (штат)СШАДональд ТрампЕвросоюзКитайВ мире
 
 
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