Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"
Трамп: ЕС и Китай почти полвека обчищали США
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Страны ЕС оказались хуже врагов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax.
Он обвинил другие государства в том, что те 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон был мягким и слабым. Трамп добавил, что в итоге долг страны достиг 36 триллионов долларов.
Он обвинил другие государства в том, что те 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон был мягким и слабым. Трамп добавил, что в итоге долг страны достиг 36 триллионов долларов.
"Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили", — сказал глава Белого дома.
Он отметил, что похожим образом вел себя и Китай, добавив, что настало время вернуть часть денег, а может быть, и большую часть.
Как писала газета Washington Post со ссылкой на источники, второго апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.
США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Он отметил, что похожим образом вел себя и Китай, добавив, что настало время вернуть часть денег, а может быть, и большую часть.
Как писала газета Washington Post со ссылкой на источники, второго апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.
США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает озвучить их в апреле.