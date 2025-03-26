https://ria.ru/20250326/tramp-2007351430.html

Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"

Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов" - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"

Страны ЕС оказались хуже врагов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax. Он обвинил другие государства в том, что те 45 лет обдирали США, в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:10:00+03:00

2025-03-26T09:10:00+03:00

2025-03-26T10:30:00+03:00

вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

евросоюз

китай

в мире

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Страны ЕС оказались хуже врагов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Newsmax. Он обвинил другие государства в том, что те 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон был мягким и слабым. Трамп добавил, что в итоге долг страны достиг 36 триллионов долларов. "Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили", — сказал глава Белого дома. Он отметил, что похожим образом вел себя и Китай, добавив, что настало время вернуть часть денег, а может быть, и большую часть.Как писала газета Washington Post со ссылкой на источники, второго апреля Вашингтон планирует применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов. США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает озвучить их в апреле.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007202116.html

https://ria.ru/20250320/es-2006131112.html

вашингтон (штат)

сша

китай

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вашингтон (штат), сша, дональд трамп, евросоюз, китай, в мире