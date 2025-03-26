https://ria.ru/20250326/tramp-2007338350.html

Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США

Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax выразил уверенность, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой американский... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:58:00+03:00

2025-03-26T04:58:00+03:00

2025-03-26T04:58:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax выразил уверенность, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой американский президент в истории. "Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент", - заявил он. Трамп, в частности, указал на привлечение инвестиций в американскую экономику со стороны различных компаний, а также на выявление "мошенничеств" в сотни миллиардов долларов. Кроме того, американский президент признался, что старается простить бывшего президента США Джо Байдена и его администрацию, хотя считает, что те совершали "очень плохие" вещи и были коррумпированы.

https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995066128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден