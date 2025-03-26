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Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США - РИА Новости, 26.03.2025
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04:58 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tramp-2007338350.html
Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США
Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США - РИА Новости, 26.03.2025
Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax выразил уверенность, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой американский... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:58:00+03:00
2025-03-26T04:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax выразил уверенность, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой американский президент в истории. "Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент", - заявил он. Трамп, в частности, указал на привлечение инвестиций в американскую экономику со стороны различных компаний, а также на выявление "мошенничеств" в сотни миллиардов долларов. Кроме того, американский президент признался, что старается простить бывшего президента США Джо Байдена и его администрацию, хотя считает, что те совершали "очень плохие" вещи и были коррумпированы.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США

Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой президент

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax выразил уверенность, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой американский президент в истории.
"Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент", - заявил он.
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Трамп, в частности, указал на привлечение инвестиций в американскую экономику со стороны различных компаний, а также на выявление "мошенничеств" в сотни миллиардов долларов.
Кроме того, американский президент признался, что старается простить бывшего президента США Джо Байдена и его администрацию, хотя считает, что те совершали "очень плохие" вещи и были коррумпированы.
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