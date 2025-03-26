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Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин - РИА Новости, 26.03.2025
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04:55 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tramp-2007338024.html
Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин
Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин - РИА Новости, 26.03.2025
Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:55:00+03:00
2025-03-26T04:55:00+03:00
сша
канада
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества исключений. "Не так много исключений. Я не хочу, чтобы было слишком много исключений", - сообщил он, комментируя исключения в предстоящем введении пошлин на импорт иностранных товаров в США. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут импортные товары на триллионы долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007202116.html
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сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин

Трамп: введение импортных пошлин не предусматривает множества исключений

© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа
Выступление президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества исключений.
"Не так много исключений. Я не хочу, чтобы было слишком много исключений", - сообщил он, комментируя исключения в предстоящем введении пошлин на импорт иностранных товаров в США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин
Вчера, 15:05
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут импортные товары на триллионы долларов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
26 февраля, 20:53
 
СШАКанадаКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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