Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин
Трамп: введение импортных пошлин не предусматривает множества исключений
© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества исключений.
"Не так много исключений. Я не хочу, чтобы было слишком много исключений", - сообщил он, комментируя исключения в предстоящем введении пошлин на импорт иностранных товаров в США.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут импортные товары на триллионы долларов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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26 февраля, 20:53