https://ria.ru/20250326/tramp-2007338024.html

Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин

Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:55:00+03:00

2025-03-26T04:55:00+03:00

2025-03-26T04:55:00+03:00

сша

канада

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества исключений. "Не так много исключений. Я не хочу, чтобы было слишком много исключений", - сообщил он, комментируя исключения в предстоящем введении пошлин на импорт иностранных товаров в США. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут импортные товары на триллионы долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007202116.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

сша

канада

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире