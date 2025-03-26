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Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена по бизнесу - РИА Новости, 26.03.2025
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04:24 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tramp-2007335778.html
Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена по бизнесу
Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена по бизнесу - РИА Новости, 26.03.2025
Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена по бизнесу
Президент США Дональд Трамп даровал полное и безоговорочное помилование бывшему бизнес-партнеру сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Девону Арчеру,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:24:00+03:00
2025-03-26T04:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп даровал полное и безоговорочное помилование бывшему бизнес-партнеру сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Девону Арчеру, который позже давал показания, косвенно подтверждающие возможную связь Байдена-старшего с деловыми операциями сына. "Настоящим я (Дональд Трамп - ред.) назначаю, направляю и уполномочиваю Генерального прокурора в качестве моего представителя незамедлительно подписать указ о помиловании лица, указанного в данном документе (Девона Арчера - ред.)," – говорится в тексте указа, опубликованного Белым домом. Согласно указу о помиловании, Девон Арчер также освобождается от уплаты всех штрафов, пеней, конфискаций и реституций, которые были назначены судом. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако наказание он не отбыл. Девон Арчер также был одним из свидетелей в расследовании деятельности Хантера Байдена. Он давал показания в Конгрессе, где подтвердил, что Хантер Байден регулярно созванивался со своим отцом, Джо Байденом, в том числе во время деловых встреч. Хотя Арчер подчеркивал, что сами разговоры были короткими и касались отвлеченных тем, сам факт этих контактов послужил для республиканцев основанием утверждать о возможной вовлеченности Джо Байдена в незаконные бизнес-сделки Хантера. На этой неделе Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, "семья Байдена обманула" Арчера и "уничтожила его, как пыталась сделать с множеством людей".
https://ria.ru/20250218/assanzh-1999956562.html
https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html
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в мире, сша, дональд трамп, хантер байден, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Хантер Байден, Джо Байден
Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена по бизнесу

Трамп даровал помилование экс-партнеру Хантера Байдена по бизнесу Девону Арчеру

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп даровал полное и безоговорочное помилование бывшему бизнес-партнеру сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Девону Арчеру, который позже давал показания, косвенно подтверждающие возможную связь Байдена-старшего с деловыми операциями сына.
"Настоящим я (Дональд Трамп - ред.) назначаю, направляю и уполномочиваю Генерального прокурора в качестве моего представителя незамедлительно подписать указ о помиловании лица, указанного в данном документе (Девона Арчера - ред.)," – говорится в тексте указа, опубликованного Белым домом.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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18 февраля, 03:44
Согласно указу о помиловании, Девон Арчер также освобождается от уплаты всех штрафов, пеней, конфискаций и реституций, которые были назначены судом.
Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако наказание он не отбыл.
Девон Арчер также был одним из свидетелей в расследовании деятельности Хантера Байдена. Он давал показания в Конгрессе, где подтвердил, что Хантер Байден регулярно созванивался со своим отцом, Джо Байденом, в том числе во время деловых встреч. Хотя Арчер подчеркивал, что сами разговоры были короткими и касались отвлеченных тем, сам факт этих контактов послужил для республиканцев основанием утверждать о возможной вовлеченности Джо Байдена в незаконные бизнес-сделки Хантера. На этой неделе Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, "семья Байдена обманула" Арчера и "уничтожила его, как пыталась сделать с множеством людей".
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2 декабря 2024, 05:45
 
В миреСШАДональд ТрампХантер БайденДжо Байден
 
 
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