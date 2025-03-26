https://ria.ru/20250326/tramp-2007335678.html

Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США

Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США

Президент США Дональд Трамп в среду в интервью телеканалу Newsmax выразил предположение, что Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:21:00+03:00

2025-03-26T04:21:00+03:00

2025-03-26T04:54:00+03:00

сша

tesla motors

в мире

украина

дональд трамп

джордж сорос

илон маск

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в интервью телеканалу Newsmax выразил предположение, что Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за финансированием участившихся атак на Tesla в США."Я верю в это. Некоторые из них были замешаны в судебные дела против меня, и вероятно, также замешаны и в этом", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, верит ли он в то, что Сорос и другие близкие к демократам миллиардеры могут быть замешаны в атаках на бизнес Илона Маска.Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве.Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

https://ria.ru/20250325/musk-2007245586.html

https://ria.ru/20250325/tesla-2007093921.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, tesla motors, в мире, украина, дональд трамп, джордж сорос, илон маск