Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США
Трамп: за финансированием атак на Tesla могут стоять Сорос и другие миллиардеры
© Кадр видео из соцсетейГорящие автомобили Tesla в Лас-Вегасе
© Кадр видео из соцсетей
Горящие автомобили Tesla в Лас-Вегасе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в интервью телеканалу Newsmax выразил предположение, что Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за финансированием участившихся атак на Tesla в США.
"Я верю в это. Некоторые из них были замешаны в судебные дела против меня, и вероятно, также замешаны и в этом", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, верит ли он в то, что Сорос и другие близкие к демократам миллиардеры могут быть замешаны в атаках на бизнес Илона Маска.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве.
Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.