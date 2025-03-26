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Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США - РИА Новости, 26.03.2025
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04:21 26.03.2025 (обновлено: 04:54 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/tramp-2007335678.html
Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США
Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США - РИА Новости, 26.03.2025
Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США
Президент США Дональд Трамп в среду в интервью телеканалу Newsmax выразил предположение, что Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:21:00+03:00
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сша
tesla motors
в мире
украина
дональд трамп
джордж сорос
илон маск
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в интервью телеканалу Newsmax выразил предположение, что Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за финансированием участившихся атак на Tesla в США."Я верю в это. Некоторые из них были замешаны в судебные дела против меня, и вероятно, также замешаны и в этом", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, верит ли он в то, что Сорос и другие близкие к демократам миллиардеры могут быть замешаны в атаках на бизнес Илона Маска.Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве.Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
https://ria.ru/20250325/musk-2007245586.html
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сша, tesla motors, в мире, украина, дональд трамп, джордж сорос, илон маск
США, Tesla motors, В мире, Украина, Дональд Трамп, Джордж Сорос, Илон Маск
Трамп рассказал, кто мог финансировать атаки на Tesla в США

Трамп: за финансированием атак на Tesla могут стоять Сорос и другие миллиардеры

© Кадр видео из соцсетейГорящие автомобили Tesla в Лас-Вегасе
Горящие автомобили Tesla в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Горящие автомобили Tesla в Лас-Вегасе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в интервью телеканалу Newsmax выразил предположение, что Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за финансированием участившихся атак на Tesla в США.
"Я верю в это. Некоторые из них были замешаны в судебные дела против меня, и вероятно, также замешаны и в этом", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, верит ли он в то, что Сорос и другие близкие к демократам миллиардеры могут быть замешаны в атаках на бизнес Илона Маска.
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Маск отреагировал на акты вандализма против Tesla
Вчера, 08:18
Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве.
Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
Дилерский центр Tesla в Остине, штат Техас, в который была вызвана полиция из-за обнаружения подозрительного устройства. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства
Вчера, 07:40
 
СШАTesla motorsВ миреУкраинаДональд ТрампДжордж СоросИлон Маск
 
 
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