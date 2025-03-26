https://ria.ru/20250326/tramp-2007334848.html

Трамп доверяет своей команде, несмотря на скандал с чатом

Трамп доверяет своей команде, несмотря на скандал с чатом - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп доверяет своей команде, несмотря на скандал с чатом

Президент США Дональд Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T03:59:00+03:00

2025-03-26T03:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, несмотря на скандал с добавлением журналиста в чат высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. "Президент Трамп абсолютно уверен в своей команде по национальной безопасности, включая нашего великого советника по национальной безопасности Майка Уолтца", - сказала она. Левитт добавила, что американские власти в настоящее время очень напряженно работают над тем, чтобы выяснить, как журналист оказался в одном чате с высокопоставленными чиновниками. Она также подчеркнула, что инцидент произошел непреднамеренно. "Офис советника Белого дома и Совет по национальной безопасности изучают этот вопрос, чтобы гарантировать, что подобное никогда не повторится", - отметила Левитт. Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя всю ответственность за инцидент, назвав его ошибкой и исключив возможность преднамеренного добавления журналиста в чат. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша