https://ria.ru/20250326/tigr-2007333394.html

В Приморье возбудили дело об убийстве амурского тигра

В Приморье возбудили дело об убийстве амурского тигра - РИА Новости, 26.03.2025

В Приморье возбудили дело об убийстве амурского тигра

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве в Красноармейском районе Приморья краснокнижного амурского тигра, которого застрелили в голову, сообщает... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T03:12:00+03:00

2025-03-26T03:12:00+03:00

2025-03-26T03:12:00+03:00

происшествия

россия

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве в Красноармейском районе Приморья краснокнижного амурского тигра, которого застрелили в голову, сообщает прокуратура региона. Во вторник полиция Приморья сообщила, что инспектор охотнадзора обнаружил амурского тигра с огнестрельным ранением в голову в кювете у дороги примерно в 10 километрах от поселка Восток. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что этот зверь не нападал на собак и не попадал в поле зрения, эту особь зафиксировали впервые. "В Красноармейском муниципальном округе обнаружен амурский тигр с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного пулевого ранения в область головы. По данному факту органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. Краевое УМВД добавляет, что животное направлено на исследование.

https://ria.ru/20240815/tigr-1966423208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сергей арамилев