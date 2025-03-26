В Приморье возбудили дело об убийстве амурского тигра
В Приморье возбудили дело после убийства тигра, труп которого нашли в кювете
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве в Красноармейском районе Приморья краснокнижного амурского тигра, которого застрелили в голову, сообщает прокуратура региона.
Во вторник полиция Приморья сообщила, что инспектор охотнадзора обнаружил амурского тигра с огнестрельным ранением в голову в кювете у дороги примерно в 10 километрах от поселка Восток. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что этот зверь не нападал на собак и не попадал в поле зрения, эту особь зафиксировали впервые.
В Приморье возбудили дело после гибели амурского тигра
15 августа 2024, 16:21
"В Красноармейском муниципальном округе обнаружен амурский тигр с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного пулевого ранения в область головы. По данному факту органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.
Краевое УМВД добавляет, что животное направлено на исследование.