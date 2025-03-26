МИД потребовал международной реакции на убийство военкора Прокофьевой
Захарова: РФ требует международной реакции на убийство ВСУ военкора Прокофьевой
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия настаивает на незамедлительной реакции международных организаций на убийство ВСУ военкора Первого канала Анны Прокофьевой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Настаиваем на незамедлительной реакции на убийство Анны Прокофьевой и других представителей российских СМИ со стороны профильных международных институтов, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Требуем принятия исчерпывающих мер по прекращению украинскими неонацистами практики атак на сотрудников прессы, что предписано их мандатами", — сказала она.
Россия будет рассматривать замалчивание происходящего и попытки отделаться ничего не значащими комментариями как сознательное потакание Киеву, указала дипломат.
"Киевский режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров, с остервенением ведет за ними смертельную охоту. Только за последние несколько дней в результате серии целенаправленных атак украинских боевиков погибли четыре сотрудника российских СМИ, многие гражданские, к которым международное право относит и представителей медиасферы, получили тяжелые ранения", — отметила Захарова.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.
По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
Официальный представитель МИД призвала решительно осудить регулярные нападения на представителей российских СМИ и "другие преступления клики Зеленского против мирного населения".
Она подчеркнула, что все виновные в этом и других преступлениях будут установлены и понесут наказание. Захарова также выразила соболезнования родным и близким Прокофьевой, до конца выполнявшей профессиональный долг, и пожелала оператору Первого канала Дмитрию Волкову скорейшего выздоровления.
Ранее в среду пресс-служба Первого канала сообщила, что Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области. Находившийся с ней Волков получил ранение. Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, он находится в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сейчас его экстренно перевозят в Курскую областную больницу.
СК России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста.