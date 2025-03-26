Рейтинг@Mail.ru
МИД потребовал международной реакции на убийство военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 26.03.2025 (обновлено: 19:08 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html
МИД потребовал международной реакции на убийство военкора Прокофьевой
МИД потребовал международной реакции на убийство военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
МИД потребовал международной реакции на убийство военкора Прокофьевой
Россия настаивает на незамедлительной реакции международных организаций на убийство ВСУ военкора Первого канала Анны Прокофьевой, заявила официальный... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:46:00+03:00
2025-03-26T19:08:00+03:00
россия
киев
москва
мария захарова
анна прокофьева
в мире
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007371930_0:0:637:359_1920x0_80_0_0_5fe4613907a888fba97a008623133fb7.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия настаивает на незамедлительной реакции международных организаций на убийство ВСУ военкора Первого канала Анны Прокофьевой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Настаиваем на незамедлительной реакции на убийство Анны Прокофьевой и других представителей российских СМИ со стороны профильных международных институтов, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Требуем принятия исчерпывающих мер по прекращению украинскими неонацистами практики атак на сотрудников прессы, что предписано их мандатами", — сказала она.Россия будет рассматривать замалчивание происходящего и попытки отделаться ничего не значащими комментариями как сознательное потакание Киеву, указала дипломат."Киевский режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров, с остервенением ведет за ними смертельную охоту. Только за последние несколько дней в результате серии целенаправленных атак украинских боевиков погибли четыре сотрудника российских СМИ, многие гражданские, к которым международное право относит и представителей медиасферы, получили тяжелые ранения", — отметила Захарова.По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".Официальный представитель МИД призвала решительно осудить регулярные нападения на представителей российских СМИ и "другие преступления клики Зеленского против мирного населения".Она подчеркнула, что все виновные в этом и других преступлениях будут установлены и понесут наказание. Захарова также выразила соболезнования родным и близким Прокофьевой, до конца выполнявшей профессиональный долг, и пожелала оператору Первого канала Дмитрию Волкову скорейшего выздоровления.Ранее в среду пресс-служба Первого канала сообщила, что Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области. Находившийся с ней Волков получил ранение. Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, он находится в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сейчас его экстренно перевозят в Курскую областную больницу.СК России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста.
https://ria.ru/20250326/simonjan-2007452385.html
https://ria.ru/20250326/peskov-2007406208.html
https://ria.ru/20250326/medvedev-2007490206.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007371930_0:0:637:479_1920x0_80_0_0_0b19ed8786ac909b2c4142a2e79987bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, москва, мария захарова, анна прокофьева, в мире, вооруженные силы украины, оон, юнеско
Россия, Киев, Москва, Мария Захарова, Анна Прокофьева, В мире, Вооруженные силы Украины, ООН, ЮНЕСКО
МИД потребовал международной реакции на убийство военкора Прокофьевой

Захарова: РФ требует международной реакции на убийство ВСУ военкора Прокофьевой

Анна Прокофьева
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Анна Прокофьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия настаивает на незамедлительной реакции международных организаций на убийство ВСУ военкора Первого канала Анны Прокофьевой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Настаиваем на незамедлительной реакции на убийство Анны Прокофьевой и других представителей российских СМИ со стороны профильных международных институтов, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Требуем принятия исчерпывающих мер по прекращению украинскими неонацистами практики атак на сотрудников прессы, что предписано их мандатами", — сказала она.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Вчера, 14:31
Россия будет рассматривать замалчивание происходящего и попытки отделаться ничего не значащими комментариями как сознательное потакание Киеву, указала дипломат.
"Киевский режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров, с остервенением ведет за ними смертельную охоту. Только за последние несколько дней в результате серии целенаправленных атак украинских боевиков погибли четыре сотрудника российских СМИ, многие гражданские, к которым международное право относит и представителей медиасферы, получили тяжелые ранения", — отметила Захарова.

В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.

По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ
Вчера, 12:42
Официальный представитель МИД призвала решительно осудить регулярные нападения на представителей российских СМИ и "другие преступления клики Зеленского против мирного населения".
Она подчеркнула, что все виновные в этом и других преступлениях будут установлены и понесут наказание. Захарова также выразила соболезнования родным и близким Прокофьевой, до конца выполнявшей профессиональный долг, и пожелала оператору Первого канала Дмитрию Волкову скорейшего выздоровления.
Ранее в среду пресс-служба Первого канала сообщила, что Прокофьева погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области. Находившийся с ней Волков получил ранение. Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, он находится в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сейчас его экстренно перевозят в Курскую областную больницу.
СК России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Вчера, 16:34
 
РоссияКиевМоскваМария ЗахароваАнна ПрокофьеваВ миреВооруженные силы УкраиныООНЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала