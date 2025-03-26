https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007489238.html

Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ

Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по вопросам развития искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:32:00+03:00

2025-03-26T16:32:00+03:00

2025-03-26T16:32:00+03:00

россия

михаил мишустин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007354409_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_9bded2514f3715a9ff45b0923d4ffbde.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по вопросам развития искусственного интеллекта. Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год и ответил на вопросы парламентариев. "Я абсолютно уверен в том, что аккуратная, системная, правильная работа, включая нормативное регулирование, закон, вопрос в том числе этики искусственного интеллекта, приведут нас к возможности применить его для пользы всех граждан и для развития своей страны... Поддерживаю всячески, работу связанную с этим, в том числе и слушания, о которых вы сказали", - сказал он, комментируя предложение руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексея Нечаева в июне провести в ГД парламентские слушания по искусственному интеллекту и по его развитию.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007456061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, технологии