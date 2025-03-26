Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007489238.html
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по вопросам развития искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:32:00+03:00
2025-03-26T16:32:00+03:00
россия
михаил мишустин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007354409_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_9bded2514f3715a9ff45b0923d4ffbde.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по вопросам развития искусственного интеллекта. Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год и ответил на вопросы парламентариев. "Я абсолютно уверен в том, что аккуратная, системная, правильная работа, включая нормативное регулирование, закон, вопрос в том числе этики искусственного интеллекта, приведут нас к возможности применить его для пользы всех граждан и для развития своей страны... Поддерживаю всячески, работу связанную с этим, в том числе и слушания, о которых вы сказали", - сказал он, комментируя предложение руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексея Нечаева в июне провести в ГД парламентские слушания по искусственному интеллекту и по его развитию.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007354409_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3889bb59a49e0bfd00db7fe5911619c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ, Технологии
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ

Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по развитию ИИ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по вопросам развития искусственного интеллекта.
Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год и ответил на вопросы парламентариев.
"Я абсолютно уверен в том, что аккуратная, системная, правильная работа, включая нормативное регулирование, закон, вопрос в том числе этики искусственного интеллекта, приведут нас к возможности применить его для пользы всех граждан и для развития своей страны... Поддерживаю всячески, работу связанную с этим, в том числе и слушания, о которых вы сказали", - сказал он, комментируя предложение руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексея Нечаева в июне провести в ГД парламентские слушания по искусственному интеллекту и по его развитию.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин
Вчера, 14:43
 
РоссияМихаил МишустинАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала