https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007489238.html
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по вопросам развития искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:32:00+03:00
2025-03-26T16:32:00+03:00
2025-03-26T16:32:00+03:00
россия
михаил мишустин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007354409_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_9bded2514f3715a9ff45b0923d4ffbde.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по вопросам развития искусственного интеллекта. Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год и ответил на вопросы парламентариев. "Я абсолютно уверен в том, что аккуратная, системная, правильная работа, включая нормативное регулирование, закон, вопрос в том числе этики искусственного интеллекта, приведут нас к возможности применить его для пользы всех граждан и для развития своей страны... Поддерживаю всячески, работу связанную с этим, в том числе и слушания, о которых вы сказали", - сказал он, комментируя предложение руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексея Нечаева в июне провести в ГД парламентские слушания по искусственному интеллекту и по его развитию.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456061.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007354409_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3889bb59a49e0bfd00db7fe5911619c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ, Технологии
Мишустин поддержал идею парламентских слушаний по ИИ
Мишустин поддержал идею проведения парламентских слушаний по развитию ИИ