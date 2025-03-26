https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007457719.html
Мишустин: технологии ИИ не должны привести к сокращению рабочих мест
Мишустин: технологии ИИ не должны привести к сокращению рабочих мест - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин: технологии ИИ не должны привести к сокращению рабочих мест
Технологии искусственного интеллекта должны привести не к сокращению рабочих мест, а к переподготовке кадров в той или иной сфере, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:50:00+03:00
2025-03-26T14:50:00+03:00
2025-03-26T14:50:00+03:00
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта должны привести не к сокращению рабочих мест, а к переподготовке кадров в той или иной сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Искусственный интеллект, на мой взгляд, никогда не заменит человека, но может служить ему отличным, надежным помощником. Искусственный интеллект должен привести не к сокращению рабочих мест, а к необходимости переподготовки кадров и трансформации в этой области", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин: технологии ИИ не должны привести к сокращению рабочих мест
Мишустин: технологии ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров