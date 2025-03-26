Технику НАТО из Курской области передадут в музеи
Командир разведроты "Гранит": часть подбитой техники ВСУ передадут в музеи
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Часть подбитой натовской техники ВСУ, вывезенной с поля боя в Курской области, передадут в музеи, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит".
Собеседник агентства отметил, что десантники уничтожили большое количество натовской техники у границы Курской области.
"Часть этой техники (трофейной с боев в Курской области - ред.) сейчас забирается с поля боя в качестве трофеев, например, для демонстрации в музеях", - сказал "Гранит".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
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