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Технику НАТО из Курской области передадут в музеи - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tekhnika-2007395357.html
Технику НАТО из Курской области передадут в музеи
Технику НАТО из Курской области передадут в музеи - РИА Новости, 26.03.2025
Технику НАТО из Курской области передадут в музеи
Часть подбитой натовской техники ВСУ, вывезенной с поля боя в Курской области, передадут в музеи, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:17:00+03:00
2025-03-26T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Часть подбитой натовской техники ВСУ, вывезенной с поля боя в Курской области, передадут в музеи, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит". Собеседник агентства отметил, что десантники уничтожили большое количество натовской техники у границы Курской области. "Часть этой техники (трофейной с боев в Курской области - ред.) сейчас забирается с поля боя в качестве трофеев, например, для демонстрации в музеях", - сказал "Гранит". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250321/dnevnik-2006452557.html
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безопасность, курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Технику НАТО из Курской области передадут в музеи

Командир разведроты "Гранит": часть подбитой техники ВСУ передадут в музеи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Часть подбитой натовской техники ВСУ, вывезенной с поля боя в Курской области, передадут в музеи, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит".
Собеседник агентства отметил, что десантники уничтожили большое количество натовской техники у границы Курской области.
Предсмертный дневник жительницы села Мартыновка Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Предсмертный дневник жительницы курского села передали в музей
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"Часть этой техники (трофейной с боев в Курской области - ред.) сейчас забирается с поля боя в качестве трофеев, например, для демонстрации в музеях", - сказал "Гранит".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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