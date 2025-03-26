https://ria.ru/20250326/tanker-2007449636.html

Часть ущерба от ЧП с танкерами на Кубани могут взыскать с фонда в Лондоне

Часть ущерба от ЧП с танкерами на Кубани могут взыскать с фонда в Лондоне - РИА Новости, 26.03.2025

Часть ущерба от ЧП с танкерами на Кубани могут взыскать с фонда в Лондоне

Часть затрат на ликвидацию ЧС после крушения танкеров в районе Керченского пролива могут взыскать с Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:20:00+03:00

2025-03-26T14:20:00+03:00

2025-03-26T14:20:00+03:00

керченский пролив

лондон

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Часть затрат на ликвидацию ЧС после крушения танкеров в районе Керченского пролива могут взыскать с Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью в Лондоне, если не хватит средств банковских гарантий страховщиков, передаёт корреспондент РИА Новости из Арбитражного суда Краснодарского края. "Морспасслужба" обратилась в суд с иском к компаниям ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ". Третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец - ЗАО "Волгатранснефть". Иск связан с компенсацией расходов на проведение работ по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Судовладельцы также предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба в результате ЧП с танкерами. Страховщики подтвердили свои гарантии в суде. "Морспасслужба" подала в суд возражение против создания фондов. Судья в ходе заседания уточнила у ответчиков объемы фондов ограничения ответственности судовладельца, учитывая банковские гарантии страховщиков и возможность истребования прав ответчиков на основании анализа судебной практики за счет средств Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью по вопросам ущерба от загрязнения моря, созданного в 1969 году и расположенного в Лондоне. "На данном этапе пока права не затрагиваются. Всё зависит от размера требования. На сегодняшний день размер требования значительно меньше, чем сумма гарантий, соответственно, пока это в пределах того лимита, который предусмотрен 320-й статьей кодекса торгового мореплавания… Пока все в пределах того лимита, который предусмотрен. Все зависит от размера требований. В случае, если (заявленные истцами требования выйдут за пределы банковских гарантий фондов - ред.), - да", - сказала представитель "Волгатранснефти" . Суд продолжит рассматривать ходатайство судовладельцев 2 апреля. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250310/volgoneft-2004117375.html

https://ria.ru/20250321/mazut-2006406171.html

https://ria.ru/20250322/mazut-2006663778.html

керченский пролив

лондон

краснодарский край

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керченский пролив, лондон, краснодарский край, происшествия