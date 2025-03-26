https://ria.ru/20250326/tailand-2007343761.html

Вотум недоверия премьер-министру Таиланда провалился

Вотум недоверия премьер-министру Таиланда провалился - РИА Новости, 26.03.2025

Вотум недоверия премьер-министру Таиланда провалился

Попытка оппозиции вынести вотум недоверия премьер-министру Таиланда Пхетхонгтхан Чинават провалилась в результате парламентского голосования утром в среду,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:18:00+03:00

2025-03-26T06:18:00+03:00

2025-03-26T07:04:00+03:00

в мире

таиланд

пхетхонгтхан чинават

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БАНГКОК, 26 мар – РИА Новости. Попытка оппозиции вынести вотум недоверия премьер-министру Таиланда Пхетхонгтхан Чинават провалилась в результате парламентского голосования утром в среду, против вотума недоверия проголосовали 319 из присутствовавших 487 депутатов, трансляцию вели "Парламентское телевидение" и сетевой телеканал The Reporters.Телеканал "Парламентское телевидение" и сетевой телеканал The Reporters ведут прямую трансляцию из зала заседаний Совета народных представителей, нижней палаты таиландского парламента, где 24 – 26 марта проходили дебаты о доверии премьеру."Результаты голосования следующие: присутствуют 487 депутатов из 500, за вынесение вотума недоверия премьер-министру Пхетхонгтхан Чинават проголосовали 262 депутата, против – 319 депутатов, 7 воздержались, фактов недействительного голосования нет", - сообщил после окончания голосования спикер парламента Таиланда Ван Мухаммад Нор Матха."Таким образом сторонники вотума недоверия не набрали половины голосов присутствующих депутатов и вотум недоверия не принят", - добавил он.После этих слов спикер закрыл заседание нижней палаты парламента.Дебаты о доверии премьер-министру проходили в парламенте Таиланда в понедельник с 8 часов утра (04.00 мск) до 02.00 вторника (22.22 мск вечера понедельника), затем после перерыва продолжились в 8 утра вторника и завершились во вторник в 22.30 (18.30 мск). Голосование по вотуму недоверия состоялось в 10.00 (06.00 мск) в среду, как и было запланировано в программе дебатов.

https://ria.ru/20240818/tailand-1966855886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, пхетхонгтхан чинават