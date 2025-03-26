https://ria.ru/20250326/swift-2007580337.html

США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT

США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT - РИА Новости, 27.03.2025

США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT

США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT, заявил глава американского... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-26T22:38:00+03:00

2025-03-26T22:38:00+03:00

2025-03-27T00:25:00+03:00

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экономика

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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент телеканалу Fox News."Все обсуждаемо", — ответил он на соответствующий вопрос. При этом чиновник уточнил, что в зависимости от хода процесса урегулирования Штаты могут как смягчить, так и ужесточить антироссийские санкции.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Но в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений. По данным на 1 декабря, к ней подключилось более 580 банков и компаний, из них свыше четверти — нерезиденты. В Центробанке отмечали, что трафик СПФС продолжает стабильно расти.Встреча экспертных групп России и СШАДвадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. По ее итогам представители стран среди прочего договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает поддержание безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В итоговом заявлении сказано, что договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после:

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https://ria.ru/20250319/swift-2005991499.html

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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сша, россия, украина, swift, скотт бессент, экономика, россельхозбанк