США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT
Бессент: США в контексте урегулирования на Украине могут подключить РФ к SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент телеканалу Fox News.
"Все обсуждаемо", — ответил он на соответствующий вопрос.
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При этом чиновник уточнил, что в зависимости от хода процесса урегулирования Штаты могут как смягчить, так и ужесточить антироссийские санкции.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Но в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений. По данным на 1 декабря, к ней подключилось более 580 банков и компаний, из них свыше четверти — нерезиденты. В Центробанке отмечали, что трафик СПФС продолжает стабильно расти.
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Встреча экспертных групп России и США
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. По ее итогам представители стран среди прочего договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает поддержание безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В итоговом заявлении сказано, что договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после:
- отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений;
- снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия;
- отмены санкций против Россельхозбанка и других финорганизаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов;
- снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием;
- отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия.