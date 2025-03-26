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США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT - РИА Новости, 27.03.2025
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22:38 26.03.2025 (обновлено: 00:25 27.03.2025)
https://ria.ru/20250326/swift-2007580337.html
США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT
США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT - РИА Новости, 27.03.2025
США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT
США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT, заявил глава американского... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T22:38:00+03:00
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сша
россия
украина
swift
скотт бессент
экономика
россельхозбанк
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент телеканалу Fox News."Все обсуждаемо", — ответил он на соответствующий вопрос. При этом чиновник уточнил, что в зависимости от хода процесса урегулирования Штаты могут как смягчить, так и ужесточить антироссийские санкции.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Но в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений. По данным на 1 декабря, к ней подключилось более 580 банков и компаний, из них свыше четверти — нерезиденты. В Центробанке отмечали, что трафик СПФС продолжает стабильно расти.Встреча экспертных групп России и СШАДвадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. По ее итогам представители стран среди прочего договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает поддержание безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В итоговом заявлении сказано, что договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после:
https://ria.ru/20250326/es-2007577350.html
https://ria.ru/20250319/swift-2005991499.html
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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сша, россия, украина, swift, скотт бессент, экономика, россельхозбанк
США, Россия, Украина, SWIFT, Скотт Бессент, Экономика, Россельхозбанк
США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT

Бессент: США в контексте урегулирования на Украине могут подключить РФ к SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент телеканалу Fox News.
"Все обсуждаемо", — ответил он на соответствующий вопрос.
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При этом чиновник уточнил, что в зависимости от хода процесса урегулирования Штаты могут как смягчить, так и ужесточить антироссийские санкции.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Но в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений. По данным на 1 декабря, к ней подключилось более 580 банков и компаний, из них свыше четверти — нерезиденты. В Центробанке отмечали, что трафик СПФС продолжает стабильно расти.
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Встреча экспертных групп России и США

Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. По ее итогам представители стран среди прочего договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает поддержание безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В итоговом заявлении сказано, что договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после:
  • отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений;
  • снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия;
  • отмены санкций против Россельхозбанка и других финорганизаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов;
  • снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием;
  • отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия.
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СШАРоссияУкраинаSWIFTСкотт БессентЭкономикаРоссельхозбанк
 
 
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