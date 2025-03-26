https://ria.ru/20250326/svo-2007492013.html

Отряд "Русь" эвакуировал раненых под шквальным огнем в Часовом Яре

Отряд "Русь" эвакуировал раненых под шквальным огнем в Часовом Яре - РИА Новости, 26.03.2025

Отряд "Русь" эвакуировал раненых под шквальным огнем в Часовом Яре

Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, под шквальным огнем эвакуировали раненых во... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:38:00+03:00

2025-03-26T16:38:00+03:00

2025-03-26T17:00:00+03:00

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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар — РИА Новости. Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, под шквальным огнем эвакуировали раненых во время штурма опорного пункта ВСУ у Часова Яра, за операцией наблюдал корреспондент РИА Новости. Во время штурма опорного пункта ВСУ, который находится уже за чертой Часова Яра, штурмовая группа попала под массированный артобстрел ВСУ и множественные атаки FPV-дронов, а также сбросов с разведывательных беспилотников. "К сожалению, не всегда штурмы заканчиваются продвижением. Противник предпринял попытку отбить "накат" при помощи артиллерии, была контрбатарейная борьба. Но противник использовал другой фланг (за Часовым Яром. — Прим. ред.), который у нас, к сожалению, не было возможности перекрыть, кассетные боеприпасы, FPV- дроны. Было принято решение откатить группу во избежание ее потери", — рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным Миссионер. На кадрах РИА Новости видно, как во время эвакуации раненых российских штурмовиков ВСУ применяют по пехоте запрещенные кассетные боеприпасы и большое количество FPV-дронов, которые бойцы сбивают стрелковым оружием. Несмотря на это, солдаты продолжали эвакуацию раненых. По словам командира, именно такие действия российских военных показывают их морально-волевые качества. "На записях видно, насколько силен характер русского бойца. И именно на морально-волевых качествах до последнего, это товарищество, единство, что они (бойцы. — Прим. ред.) вытаскивают товарища, невзирая вообще ни на что, что бы ни происходило. Останавливаются, сбивают FPV-дроны и продолжают двигаться дальше. Поэтому противник всячески пытается избегать прямого столкновения с нашими подразделениями и пытается удержаться на дистанции", — рассказал командир. По словам собеседника агентства, российские военнослужащие проявили мужество и героизм во время этой эвакуации: жертвуя собой, спасали раненых бойцов. "Это именно вот эта сила, сила духа российского бойца, который, невзирая вообще ни на что, сам погибает — товарища выручает. В любом случае эти люди — герои, это мужество. Настоящие герои — именно эти ребята", — подытожил Миссионер, рассказывая о действиях своих бойцов.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20250325/pekhota-2007244999.html

https://ria.ru/20250325/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007343493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация раненых во время штурма опорного пункта ВСУ у Часова Яра "В этом и сила духа российского бойца – невзирая ни на что, сам погибает, а своего товарища выручает. Эти люди - герои" Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, под шквальным огнем эвакуировали раненых во время штурма опорного пункта ВСУ у Часова Яра. За операцией наблюдал корреспондент РИА Новости. 2025-03-26T16:38 true PT4M20S

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вооруженные силы украины, безопасность