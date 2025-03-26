Рейтинг@Mail.ru
Отряд "Русь" эвакуировал раненых под шквальным огнем в Часовом Яре - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 26.03.2025 (обновлено: 17:00 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/svo-2007492013.html
Отряд "Русь" эвакуировал раненых под шквальным огнем в Часовом Яре
Отряд "Русь" эвакуировал раненых под шквальным огнем в Часовом Яре - РИА Новости, 26.03.2025
Отряд "Русь" эвакуировал раненых под шквальным огнем в Часовом Яре
Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, под шквальным огнем эвакуировали раненых во... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:38:00+03:00
2025-03-26T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007480804_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a2d7bf9db419ea28a72b7dda0cceb7c.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар — РИА Новости. Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, под шквальным огнем эвакуировали раненых во время штурма опорного пункта ВСУ у Часова Яра, за операцией наблюдал корреспондент РИА Новости. Во время штурма опорного пункта ВСУ, который находится уже за чертой Часова Яра, штурмовая группа попала под массированный артобстрел ВСУ и множественные атаки FPV-дронов, а также сбросов с разведывательных беспилотников. "К сожалению, не всегда штурмы заканчиваются продвижением. Противник предпринял попытку отбить "накат" при помощи артиллерии, была контрбатарейная борьба. Но противник использовал другой фланг (за Часовым Яром. — Прим. ред.), который у нас, к сожалению, не было возможности перекрыть, кассетные боеприпасы, FPV- дроны. Было принято решение откатить группу во избежание ее потери", — рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным Миссионер. На кадрах РИА Новости видно, как во время эвакуации раненых российских штурмовиков ВСУ применяют по пехоте запрещенные кассетные боеприпасы и большое количество FPV-дронов, которые бойцы сбивают стрелковым оружием. Несмотря на это, солдаты продолжали эвакуацию раненых. По словам командира, именно такие действия российских военных показывают их морально-волевые качества. "На записях видно, насколько силен характер русского бойца. И именно на морально-волевых качествах до последнего, это товарищество, единство, что они (бойцы. — Прим. ред.) вытаскивают товарища, невзирая вообще ни на что, что бы ни происходило. Останавливаются, сбивают FPV-дроны и продолжают двигаться дальше. Поэтому противник всячески пытается избегать прямого столкновения с нашими подразделениями и пытается удержаться на дистанции", — рассказал командир. По словам собеседника агентства, российские военнослужащие проявили мужество и героизм во время этой эвакуации: жертвуя собой, спасали раненых бойцов. &quot;Это именно вот эта сила, сила духа российского бойца, который, невзирая вообще ни на что, сам погибает — товарища выручает. В любом случае эти люди — герои, это мужество. Настоящие герои — именно эти ребята&quot;, — подытожил Миссионер, рассказывая о действиях своих бойцов.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20250325/pekhota-2007244999.html
https://ria.ru/20250325/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007343493.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуация раненых во время штурма опорного пункта ВСУ у Часова Яра
"В этом и сила духа российского бойца – невзирая ни на что, сам погибает, а своего товарища выручает. Эти люди - герои" Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, под шквальным огнем эвакуировали раненых во время штурма опорного пункта ВСУ у Часова Яра. За операцией наблюдал корреспондент РИА Новости.
2025-03-26T16:38
true
PT4M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007480804_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92a8784ee72549fa4ef371317bbee698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Отряд "Русь" эвакуировал раненых под шквальным огнем в Часовом Яре

Отряд "Русь" под огнем кассетных боеприпасов эвакуировал раненых в Часовом Яре

Читать ria.ru в
Дзен
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар — РИА Новости. Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, под шквальным огнем эвакуировали раненых во время штурма опорного пункта ВСУ у Часова Яра, за операцией наблюдал корреспондент РИА Новости.
Во время штурма опорного пункта ВСУ, который находится уже за чертой Часова Яра, штурмовая группа попала под массированный артобстрел ВСУ и множественные атаки FPV-дронов, а также сбросов с разведывательных беспилотников.
Уничтожение артиллерией и дронами-камикадзе пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
25 марта, 17:12
"К сожалению, не всегда штурмы заканчиваются продвижением. Противник предпринял попытку отбить "накат" при помощи артиллерии, была контрбатарейная борьба. Но противник использовал другой фланг (за Часовым Яром. — Прим. ред.), который у нас, к сожалению, не было возможности перекрыть, кассетные боеприпасы, FPV- дроны. Было принято решение откатить группу во избежание ее потери", — рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным Миссионер.
На кадрах РИА Новости видно, как во время эвакуации раненых российских штурмовиков ВСУ применяют по пехоте запрещенные кассетные боеприпасы и большое количество FPV-дронов, которые бойцы сбивают стрелковым оружием. Несмотря на это, солдаты продолжали эвакуацию раненых. По словам командира, именно такие действия российских военных показывают их морально-волевые качества.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
25 марта, 10:46
"На записях видно, насколько силен характер русского бойца. И именно на морально-волевых качествах до последнего, это товарищество, единство, что они (бойцы. — Прим. ред.) вытаскивают товарища, невзирая вообще ни на что, что бы ни происходило. Останавливаются, сбивают FPV-дроны и продолжают двигаться дальше. Поэтому противник всячески пытается избегать прямого столкновения с нашими подразделениями и пытается удержаться на дистанции", — рассказал командир.
По словам собеседника агентства, российские военнослужащие проявили мужество и героизм во время этой эвакуации: жертвуя собой, спасали раненых бойцов.
«

"Это именно вот эта сила, сила духа российского бойца, который, невзирая вообще ни на что, сам погибает — товарища выручает. В любом случае эти люди — герои, это мужество. Настоящие герои — именно эти ребята", — подытожил Миссионер, рассказывая о действиях своих бойцов.

Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ
Вчера, 06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала