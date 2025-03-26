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ВС России за сутки уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 26.03.2025 (обновлено: 14:36 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/svo-2007453256.html
ВС России за сутки уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки
ВС России за сутки уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки - РИА Новости, 26.03.2025
ВС России за сутки уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки
Противодронные расчеты 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили 13 украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга",... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:35:00+03:00
2025-03-26T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 26 мар - РИА Новости. Противодронные расчеты 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили 13 украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости офицер зенитно-ракетного подразделения общевойскового объединения с позывным "Икс". "Противодронные расчеты 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" своевременно зафиксировали и отразили масштабный налет тяжелых ударных БПЛА противника на населенные пункты левого берега Днепра. Дроны ВСУ типа "Баба-Яга" и "Рубака" пытались атаковать населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. Ударные БПЛА противника были обнаружены с помощью приборов ночного видения и тепловизоров, а затем сбиты из ПЗРК и тяжелого стрелкового вооружения", - сказал офицер общевойскового объединения. Успешное уничтожение дронов противника подтверждено кадрами объективного контроля.
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России за сутки уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки

Расчеты "Днепра" уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки

© Минобороны РоссииРасчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр"
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 Град группировки войск Днепр - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Минобороны России
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 мар - РИА Новости. Противодронные расчеты 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили 13 украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости офицер зенитно-ракетного подразделения общевойскового объединения с позывным "Икс".
"Противодронные расчеты 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" своевременно зафиксировали и отразили масштабный налет тяжелых ударных БПЛА противника на населенные пункты левого берега Днепра. Дроны ВСУ типа "Баба-Яга" и "Рубака" пытались атаковать населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. Ударные БПЛА противника были обнаружены с помощью приборов ночного видения и тепловизоров, а затем сбиты из ПЗРК и тяжелого стрелкового вооружения", - сказал офицер общевойскового объединения.
Успешное уничтожение дронов противника подтверждено кадрами объективного контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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