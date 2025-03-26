https://ria.ru/20250326/svo-2007453256.html

ВС России за сутки уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки

ВС России за сутки уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки - РИА Новости, 26.03.2025

ВС России за сутки уничтожили 13 украинских дронов "Баба-яга" за сутки

Противодронные расчеты 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили 13 украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга",... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:35:00+03:00

2025-03-26T14:35:00+03:00

2025-03-26T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 26 мар - РИА Новости. Противодронные расчеты 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили 13 украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости офицер зенитно-ракетного подразделения общевойскового объединения с позывным "Икс". "Противодронные расчеты 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" своевременно зафиксировали и отразили масштабный налет тяжелых ударных БПЛА противника на населенные пункты левого берега Днепра. Дроны ВСУ типа "Баба-Яга" и "Рубака" пытались атаковать населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. Ударные БПЛА противника были обнаружены с помощью приборов ночного видения и тепловизоров, а затем сбиты из ПЗРК и тяжелого стрелкового вооружения", - сказал офицер общевойскового объединения. Успешное уничтожение дронов противника подтверждено кадрами объективного контроля.

https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006786793.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность