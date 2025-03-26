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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 военных Украины, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:09:00+03:00

2025-03-26T14:09:00+03:00

2025-03-26T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 военных Украины, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садовое, Приднепровское, Антоновка, Веселое Херсонской области, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области. Уничтожены свыше 65 военнослужащих, семь автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , сша, безопасность