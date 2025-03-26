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Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах ЛНР и ДНР

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.03.2025

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах ЛНР и ДНР

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, сообщили в РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:07:00+03:00

2025-03-26T14:07:00+03:00

2025-03-26T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Петропавловка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа, уничтожены три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность