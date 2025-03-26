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Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах ЛНР и ДНР
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.03.2025
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах ЛНР и ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, сообщили в РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:07:00+03:00
2025-03-26T14:07:00+03:00
2025-03-26T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Петропавловка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа, уничтожены три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
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харьковская область, вооруженные силы украины, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах ЛНР и ДНР
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах ЛНР, ДНР и Харьковской области