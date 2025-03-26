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Мишустин: регионы смогут направить средства на поддержку участников СВО - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/svo-2007425686.html
Мишустин: регионы смогут направить средства на поддержку участников СВО
Мишустин: регионы смогут направить средства на поддержку участников СВО - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин: регионы смогут направить средства на поддержку участников СВО
Правительство РФ рассчитывает, что больше регионов смогут направить на поддержку участников СВО и выполнение нацпроектов средства от списания кредитов:... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:21:00+03:00
2025-03-26T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что больше регионов смогут направить на поддержку участников СВО и выполнение нацпроектов средства от списания кредитов: соответствующие изменения в законодательство уже готовятся, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Президент одобрил инициативу о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты. И направить эти средства на поддержку наших защитников – участников СВО - и выполнение нацпроектов. Речь идет о российских субъектах с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране. Соответствующие изменения прорабатываются и будут внесены в нормативные акты в ближайшее время", - заявил Мишустин. "Рассчитываю, что этот законопроект вы, уважаемые депутаты, рассмотрите оперативно. Ведь он нацелен, прежде всего, на помощь людям", – сказал премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин: регионы смогут направить средства на поддержку участников СВО

Мишустин: больше регионов смогут направить средства на поддержку участников СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что больше регионов смогут направить на поддержку участников СВО и выполнение нацпроектов средства от списания кредитов: соответствующие изменения в законодательство уже готовятся, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"Президент одобрил инициативу о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты. И направить эти средства на поддержку наших защитников – участников СВО - и выполнение нацпроектов. Речь идет о российских субъектах с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране. Соответствующие изменения прорабатываются и будут внесены в нормативные акты в ближайшее время", - заявил Мишустин.
"Рассчитываю, что этот законопроект вы, уважаемые депутаты, рассмотрите оперативно. Ведь он нацелен, прежде всего, на помощь людям", – сказал премьер.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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