https://ria.ru/20250326/svo-2007425686.html

Мишустин: регионы смогут направить средства на поддержку участников СВО

Мишустин: регионы смогут направить средства на поддержку участников СВО - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин: регионы смогут направить средства на поддержку участников СВО

Правительство РФ рассчитывает, что больше регионов смогут направить на поддержку участников СВО и выполнение нацпроектов средства от списания кредитов:... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:21:00+03:00

2025-03-26T13:21:00+03:00

2025-03-26T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что больше регионов смогут направить на поддержку участников СВО и выполнение нацпроектов средства от списания кредитов: соответствующие изменения в законодательство уже готовятся, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Президент одобрил инициативу о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты. И направить эти средства на поддержку наших защитников – участников СВО - и выполнение нацпроектов. Речь идет о российских субъектах с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране. Соответствующие изменения прорабатываются и будут внесены в нормативные акты в ближайшее время", - заявил Мишустин. "Рассчитываю, что этот законопроект вы, уважаемые депутаты, рассмотрите оперативно. Ведь он нацелен, прежде всего, на помощь людям", – сказал премьер.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф