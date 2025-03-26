https://ria.ru/20250326/svo-2007397354.html

Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь

Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь

Участникам специальной военной операции (СВО) обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование, ветеранам боевых действий автоматически назначаются... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:22:00+03:00

2025-03-26T12:22:00+03:00

2025-03-26T12:31:00+03:00

общество

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Участникам специальной военной операции (СВО) обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование, ветеранам боевых действий автоматически назначаются выплаты без дополнительных заявлений, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Обеспечили для участников специальной военной операции приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение и повышение квалификации... В прошлом году упростили получение ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Она стала назначаться автоматически, без дополнительных заявлений, сразу после получения соответствующего удостоверения", - сказал премьер-министр.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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общество, михаил мишустин, госдума рф