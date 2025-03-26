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Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь - РИА Новости, 26.03.2025
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12:22 26.03.2025 (обновлено: 12:31 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/svo-2007397354.html
Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь
Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь
Участникам специальной военной операции (СВО) обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование, ветеранам боевых действий автоматически назначаются... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:22:00+03:00
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общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Участникам специальной военной операции (СВО) обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование, ветеранам боевых действий автоматически назначаются выплаты без дополнительных заявлений, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Обеспечили для участников специальной военной операции приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение и повышение квалификации... В прошлом году упростили получение ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Она стала назначаться автоматически, без дополнительных заявлений, сразу после получения соответствующего удостоверения", - сказал премьер-министр.
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общество, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь

Мишустин: участникам СВО обеспечено приоритетное право на медпомощь

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Участникам специальной военной операции (СВО) обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование, ветеранам боевых действий автоматически назначаются выплаты без дополнительных заявлений, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Обеспечили для участников специальной военной операции приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение и повышение квалификации... В прошлом году упростили получение ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Она стала назначаться автоматически, без дополнительных заявлений, сразу после получения соответствующего удостоверения", - сказал премьер-министр.
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