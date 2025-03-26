https://ria.ru/20250326/svo-2007352582.html
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.03.2025
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового в Запорожской области, тяжелые бои за освобождение села продолжаются, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:22:00+03:00
2025-03-26T09:22:00+03:00
2025-03-26T09:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль центр Лобкового в Запорожской области, тяжелые бои за освобождение села продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВС РФ вошли и закрепились в южной части села. "Наши ребята продвинулись в глубь Лобкового на степногорском направлении запорожской линии фронта и взяли под контроль центр села. Идут тяжелые бои за освобождение села от боевиков ВСУ", - сказал Рогов агентству. По его словам, противник перебрасывает новые подразделения, пытаясь помешать стремительному наступлению российских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов
Рогов: ВС России взяли под контроль центр Лобкового в Запорожской области