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Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/svo-2007352582.html
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.03.2025
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового в Запорожской области, тяжелые бои за освобождение села продолжаются, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:22:00+03:00
2025-03-26T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль центр Лобкового в Запорожской области, тяжелые бои за освобождение села продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВС РФ вошли и закрепились в южной части села. "Наши ребята продвинулись в глубь Лобкового на степногорском направлении запорожской линии фронта и взяли под контроль центр села. Идут тяжелые бои за освобождение села от боевиков ВСУ", - сказал Рогов агентству. По его словам, противник перебрасывает новые подразделения, пытаясь помешать стремительному наступлению российских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска взяли под контроль центр Лобкового, сообщил Рогов

Рогов: ВС России взяли под контроль центр Лобкового в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль центр Лобкового в Запорожской области, тяжелые бои за освобождение села продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВС РФ вошли и закрепились в южной части села.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши ребята продвинулись в глубь Лобкового на степногорском направлении запорожской линии фронта и взяли под контроль центр села. Идут тяжелые бои за освобождение села от боевиков ВСУ", - сказал Рогов агентству.
По его словам, противник перебрасывает новые подразделения, пытаясь помешать стремительному наступлению российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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