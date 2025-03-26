https://ria.ru/20250326/sudzha-2007343061.html

Российский командир рассказал о зачистке Суджи после операции "Поток"

Российский командир рассказал о зачистке Суджи после операции "Поток" - РИА Новости, 26.03.2025

Российский командир рассказал о зачистке Суджи после операции "Поток"

Российские десантники, заходившие в Суджу со смежными подразделениями, смогли зачистить северную часть города за 6 часов, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:08:00+03:00

2025-03-26T06:08:00+03:00

2025-03-26T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСКАЯ ОБЛ, 26 мар – РИА Новости. Российские десантники, заходившие в Суджу со смежными подразделениями, смогли зачистить северную часть города за 6 часов, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север". Командир рассказал, что первая группа российских десантников отправилась в Суджу в 5.10 утра. "Каждые 10 минут группа уходила, уходили по 4-5 человек, мелкими группами, чтобы разбегаться в случае интервального интенсивного артиллерийского огня было проще", - сказал он. К 8.00 утра, по словам командира, военные начали зачищать северную часть Суджи. "Уже в 11.30 полностью северная часть зоны моей ответственности была зачищена", - заключил "Север".

https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya--2006450000.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, суджа