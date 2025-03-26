https://ria.ru/20250326/sudzha-2007343061.html
Российский командир рассказал о зачистке Суджи после операции "Поток"
Российский командир рассказал о зачистке Суджи после операции "Поток" - РИА Новости, 26.03.2025
Российский командир рассказал о зачистке Суджи после операции "Поток"
Российские десантники, заходившие в Суджу со смежными подразделениями, смогли зачистить северную часть города за 6 часов, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:08:00+03:00
2025-03-26T06:08:00+03:00
2025-03-26T06:08:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛ, 26 мар – РИА Новости. Российские десантники, заходившие в Суджу со смежными подразделениями, смогли зачистить северную часть города за 6 часов, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север". Командир рассказал, что первая группа российских десантников отправилась в Суджу в 5.10 утра. "Каждые 10 минут группа уходила, уходили по 4-5 человек, мелкими группами, чтобы разбегаться в случае интервального интенсивного артиллерийского огня было проще", - сказал он. К 8.00 утра, по словам командира, военные начали зачищать северную часть Суджи. "Уже в 11.30 полностью северная часть зоны моей ответственности была зачищена", - заключил "Север".
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya--2006450000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, суджа
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Суджа
Российский командир рассказал о зачистке Суджи после операции "Поток"
Командир Север: после операции "Поток" десантники быстро зачистили часть Суджи
КУРСКАЯ ОБЛ, 26 мар – РИА Новости. Российские десантники, заходившие в Суджу со смежными подразделениями, смогли зачистить северную часть города за 6 часов, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север".
Командир рассказал, что первая группа российских десантников отправилась в Суджу
в 5.10 утра.
"Каждые 10 минут группа уходила, уходили по 4-5 человек, мелкими группами, чтобы разбегаться в случае интервального интенсивного артиллерийского огня было проще", - сказал он.
К 8.00 утра, по словам командира, военные начали зачищать северную часть Суджи.
"Уже в 11.30 полностью северная часть зоны моей ответственности была зачищена", - заключил "Север".