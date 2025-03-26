https://ria.ru/20250326/sudno-2007370208.html
Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали
Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали - РИА Новости, 26.03.2025
Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали
Двое наиболее пострадавших при пожаре на российском судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана моряков прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:08:00+03:00
2025-03-26T11:08:00+03:00
2025-03-26T11:08:00+03:00
пусан
в мире
южная корея
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007367625_0:0:1190:670_1920x0_80_0_0_48adf36aa956c53dd5b909d968e8a601.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Двое наиболее пострадавших при пожаре на российском судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана моряков прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот". Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что на судне, вышедшем из Пусана после ремонта, произошел пожар в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, моряков посекло стеклами. "Пострадали 6 человек. Состояние у них удовлетворительное. Двоим сделали операции, они под наблюдением, жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал собеседник. По его словам, еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Возможно, скоро их определят в гостиницу. "Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html
пусан
южная корея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007367625_0:0:1058:793_1920x0_80_0_0_0ac2fa200695957af0a1ee2be3ce9af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пусан, в мире, южная корея, россия
Пусан, В мире, Южная Корея, Россия
Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали
Двух пострадавших при пожаре на судне из РФ Crystal Asia моряков прооперировали
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Двое наиболее пострадавших при пожаре на российском судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана моряков прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот".
Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что на судне, вышедшем из Пусана после ремонта, произошел пожар в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, моряков посекло стеклами.
«
"Пострадали 6 человек. Состояние у них удовлетворительное. Двоим сделали операции, они под наблюдением, жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал собеседник.
По его словам, еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Возможно, скоро их определят в гостиницу.
"Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь", - добавил собеседник.