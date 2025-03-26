https://ria.ru/20250326/sudno-2007370208.html

Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали

Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали - РИА Новости, 26.03.2025

Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали

Двое наиболее пострадавших при пожаре на российском судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана моряков прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:08:00+03:00

2025-03-26T11:08:00+03:00

2025-03-26T11:08:00+03:00

пусан

в мире

южная корея

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Двое наиболее пострадавших при пожаре на российском судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана моряков прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот". Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что на судне, вышедшем из Пусана после ремонта, произошел пожар в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, моряков посекло стеклами. "Пострадали 6 человек. Состояние у них удовлетворительное. Двоим сделали операции, они под наблюдением, жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал собеседник. По его словам, еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Возможно, скоро их определят в гостиницу. "Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пусан, в мире, южная корея, россия