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Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали - РИА Новости, 26.03.2025
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11:08 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/sudno-2007370208.html
Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали
Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали - РИА Новости, 26.03.2025
Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали
Двое наиболее пострадавших при пожаре на российском судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана моряков прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:08:00+03:00
2025-03-26T11:08:00+03:00
пусан
в мире
южная корея
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Двое наиболее пострадавших при пожаре на российском судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана моряков прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот". Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что на судне, вышедшем из Пусана после ремонта, произошел пожар в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, моряков посекло стеклами. "Пострадали 6 человек. Состояние у них удовлетворительное. Двоим сделали операции, они под наблюдением, жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал собеседник. По его словам, еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Возможно, скоро их определят в гостиницу. "Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь", - добавил собеседник.
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пусан, в мире, южная корея, россия
Пусан, В мире, Южная Корея, Россия
Пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряков прооперировали

Двух пострадавших при пожаре на судне из РФ Crystal Asia моряков прооперировали

© Фото : Береговая охрана ПусанаПожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Береговая охрана Пусана
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Двое наиболее пострадавших при пожаре на российском судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана моряков прооперированы, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот".
Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что на судне, вышедшем из Пусана после ремонта, произошел пожар в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, моряков посекло стеклами.
«
"Пострадали 6 человек. Состояние у них удовлетворительное. Двоим сделали операции, они под наблюдением, жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал собеседник.
По его словам, еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Возможно, скоро их определят в гостиницу.
"Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь", - добавил собеседник.
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана
Вчера, 10:46
 
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