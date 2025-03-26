Рейтинг@Mail.ru
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 26.03.2025 (обновлено: 11:03 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/sudno-2007367067.html
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана - РИА Новости, 26.03.2025
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана
Взрыв произошел в машинном отделении перед пожаром на российском рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана, моряки получили травмы... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:55:00+03:00
2025-03-26T11:03:00+03:00
в мире
пусан
россия
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007363937_0:0:610:343_1920x0_80_0_0_63973ba0f80e842439d900ca08268bd8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Взрыв произошел в машинном отделении перед пожаром на российском рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана, моряки получили травмы от разлетевшихся стекол, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот".Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя. Источник рассказал РИА Новости, что, предварительно, произошел взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении."Травмы, в основном, люди получили из-за того, что их посекло стеклами. (Разбило – ред.) взрывной волной", - сказал собеседник, подтвердив, что произошел взрыв.По его словам, пока уточняются причины происшествия в машинном отделении."Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана, будет стоять на ремонте. До этого в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза", - отметил собеседник.Он также уточнил, что разлива топлива в море при пожаре не произошло.
https://ria.ru/20250218/vzryvy-1999954459.html
https://ria.ru/20250310/tanker-2004162888.html
пусан
россия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007363937_101:0:562:346_1920x0_80_0_0_35b73eccb7f1aeea36458031bcd863c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пусан, россия, южная корея
В мире, Пусан, Россия, Южная Корея
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана

В машинном отделении судна Crystal Asia прогремел взрыв, моряки получили травмы

© Фото : Береговая охрана ПусанаПожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Береговая охрана Пусана
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Взрыв произошел в машинном отделении перед пожаром на российском рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана, моряки получили травмы от разлетевшихся стекол, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот".
Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя. Источник рассказал РИА Новости, что, предварительно, произошел взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении.
Танкер Seajewel в порту итальянского города Савона - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва
18 февраля, 02:44
"Травмы, в основном, люди получили из-за того, что их посекло стеклами. (Разбило – ред.) взрывной волной", - сказал собеседник, подтвердив, что произошел взрыв.
По его словам, пока уточняются причины происшествия в машинном отделении.
"Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана, будет стоять на ремонте. До этого в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза", - отметил собеседник.
Он также уточнил, что разлива топлива в море при пожаре не произошло.
Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы
10 марта, 18:21
 
В миреПусанРоссияЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала