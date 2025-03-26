https://ria.ru/20250326/sudno-2007367067.html
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана - РИА Новости, 26.03.2025
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана
Взрыв произошел в машинном отделении перед пожаром на российском рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана, моряки получили травмы... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:55:00+03:00
2025-03-26T10:55:00+03:00
2025-03-26T11:03:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Взрыв произошел в машинном отделении перед пожаром на российском рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана, моряки получили травмы от разлетевшихся стекол, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот".Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя. Источник рассказал РИА Новости, что, предварительно, произошел взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении."Травмы, в основном, люди получили из-за того, что их посекло стеклами. (Разбило – ред.) взрывной волной", - сказал собеседник, подтвердив, что произошел взрыв.По его словам, пока уточняются причины происшествия в машинном отделении."Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана, будет стоять на ремонте. До этого в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза", - отметил собеседник.Он также уточнил, что разлива топлива в море при пожаре не произошло.
https://ria.ru/20250218/vzryvy-1999954459.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пусан, россия, южная корея
В мире, Пусан, Россия, Южная Корея
Владелец судна Crystal Asia рассказал подробности ЧП неподалеку от Пусана
В машинном отделении судна Crystal Asia прогремел взрыв, моряки получили травмы
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Взрыв произошел в машинном отделении перед пожаром на российском рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана, моряки получили травмы от разлетевшихся стекол, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Транс Винд Флот".
Генконсульство РФ в Южной Корее сообщило, что утром 26 марта произошел пожар на судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждан России. По информации морской полиции Пусана, которую привело генконсульство, шесть россиян пострадали, двое - в тяжелом состоянии. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя. Источник рассказал РИА Новости, что, предварительно, произошел взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении.
"Травмы, в основном, люди получили из-за того, что их посекло стеклами. (Разбило – ред.) взрывной волной", - сказал собеседник, подтвердив, что произошел взрыв.
По его словам, пока уточняются причины происшествия в машинном отделении.
"Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана
, будет стоять на ремонте. До этого в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза", - отметил собеседник.
Он также уточнил, что разлива топлива в море при пожаре не произошло.