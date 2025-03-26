Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана
Пожар на российском судне Crystal Asia у Пусана возник из-за проблем с турбиной
© Фото : Береговая охрана ПусанаПожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
© Фото : Береговая охрана Пусана
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. К пожару на рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана могли привести проблемы с турбиной после ремонта, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Предварительно, взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Всех с судна эвакуировали. Причины пока только выясняются", — сказал он.
Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении, других подробностей он не уточнил.
Российское рефрижераторное судно Crystal Asia загорелось в море, в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан в Южной Корее, в 1:14 мск. На борту были 23 человека, из них 22 гражданина России. Шестеро россиян пострадали, их доставили в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.
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