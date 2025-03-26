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Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана - РИА Новости, 26.03.2025
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10:46 26.03.2025 (обновлено: 11:43 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html
Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана
Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана - РИА Новости, 26.03.2025
Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана
К пожару на рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана могли привести проблемы с турбиной после ремонта, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:46:00+03:00
2025-03-26T11:43:00+03:00
в мире
пусан
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. К пожару на рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана могли привести проблемы с турбиной после ремонта, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;Предварительно, взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Всех с судна эвакуировали. Причины пока только выясняются&quot;, — сказал он.Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении, других подробностей он не уточнил.Российское рефрижераторное судно Crystal Asia загорелось в море, в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан в Южной Корее, в 1:14 мск. На борту были 23 человека, из них 22 гражданина России. Шестеро россиян пострадали, их доставили в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.
https://ria.ru/20250214/koreja-1999255890.html
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в мире, пусан, южная корея, россия
В мире, Пусан, Южная Корея, Россия
Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана

Пожар на российском судне Crystal Asia у Пусана возник из-за проблем с турбиной

© Фото : Береговая охрана ПусанаПожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Береговая охрана Пусана
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. К пожару на рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана могли привести проблемы с турбиной после ремонта, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Предварительно, взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Всех с судна эвакуировали. Причины пока только выясняются", — сказал он.

Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении, других подробностей он не уточнил.
Российское рефрижераторное судно Crystal Asia загорелось в море, в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан в Южной Корее, в 1:14 мск. На борту были 23 человека, из них 22 гражданина России. Шестеро россиян пострадали, их доставили в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.
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