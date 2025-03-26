https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html

Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана

Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана - РИА Новости, 26.03.2025

Источник назвал причину пожара на российском судне в районе Пусана

К пожару на рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана могли привести проблемы с турбиной после ремонта, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:46:00+03:00

2025-03-26T10:46:00+03:00

2025-03-26T11:43:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. К пожару на рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана могли привести проблемы с турбиной после ремонта, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Предварительно, взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее. Всех с судна эвакуировали. Причины пока только выясняются", — сказал он.Представитель судовладельца сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении, других подробностей он не уточнил.Российское рефрижераторное судно Crystal Asia загорелось в море, в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан в Южной Корее, в 1:14 мск. На борту были 23 человека, из них 22 гражданина России. Шестеро россиян пострадали, их доставили в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.

https://ria.ru/20250214/koreja-1999255890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пусан, южная корея, россия