https://ria.ru/20250326/sudno-2007363734.html
В Южной Корее шесть моряков пострадали при пожаре на российском судне
В Южной Корее шесть моряков пострадали при пожаре на российском судне - РИА Новости, 26.03.2025
В Южной Корее шесть моряков пострадали при пожаре на российском судне
Шесть моряков пострадали в результате пожара на судне РФ в южнокорейском Пусане, они доставлены в больницу, генконсульство РФ в Южной Корее контактирует с... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:36:00+03:00
2025-03-26T10:36:00+03:00
2025-03-26T10:38:00+03:00
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СЕУЛ, 26, мар - РИА Новости. Шесть моряков пострадали в результате пожара на судне РФ в южнокорейском Пусане, они доставлены в больницу, генконсульство РФ в Южной Корее контактирует с местными властями, сообщили в ведомстве. По данным генконсульства РФ в Пусане, 26 марта в 07.14 (1.14 мск) произошел пожар на российском рефрижераторном судне "Crystal Asia" в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. "Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения города Пусана. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями", - подтвердили в ведомстве журналистам. Там же уточнили, что экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждане России. По информации морской полиции Пусана, которую приводит генконсульство, шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщило агентство Ренхап, патрульный катер, принадлежащий Пусанскому морскому полицейскому управлению, первым обнаружил пожар на судне. Морская полиция проводит расследование точных обстоятельств происшествия. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пусан, россия, южная корея
В мире, Пусан, Россия, Южная Корея
В Южной Корее шесть моряков пострадали при пожаре на российском судне
В Южной Корее 6 моряков пострадали при пожаре на российском судне Crystal Asia
СЕУЛ, 26, мар - РИА Новости. Шесть моряков пострадали в результате пожара на судне РФ в южнокорейском Пусане, они доставлены в больницу, генконсульство РФ в Южной Корее контактирует с местными властями, сообщили в ведомстве.
По данным генконсульства РФ
в Пусане
, 26 марта в 07.14 (1.14 мск) произошел пожар на российском рефрижераторном судне "Crystal Asia" в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан.
«
"Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения города Пусана. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями", - подтвердили в ведомстве журналистам.
Там же уточнили, что экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждане России.
По информации морской полиции Пусана, которую приводит генконсульство, шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщило агентство Ренхап, патрульный катер, принадлежащий Пусанскому морскому полицейскому управлению, первым обнаружил пожар на судне.
Морская полиция проводит расследование точных обстоятельств происшествия. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя.