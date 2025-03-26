https://ria.ru/20250326/sud-2007335038.html

Суд отклонил иск украинки, которую не пустили в Россию

Суд отклонил иск украинки, которую не пустили в Россию - РИА Новости, 26.03.2025

Суд отклонил иск украинки, которую не пустили в Россию

Прилетевшую в аэропорт "Шереметьево" гражданку Украины не пустили в Россию из-за найденных в её телефоне дискредитирующих российских военных и граждан... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:12:00+03:00

2025-03-26T04:12:00+03:00

2025-03-26T04:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Прилетевшую в аэропорт "Шереметьево" гражданку Украины не пустили в Россию из-за найденных в её телефоне дискредитирующих российских военных и граждан высказываний, она оспорила это решение в суде, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что 24-летняя гражданка Украины в октябре 2024 года самолётом вернулась в Россию, в РФ она имеет ВНЖ и состоит на налоговом учете. Её родители в том же 2024 году стали гражданами РФ, тогда как сама девушка пока не получила гражданство "в силу своей нерасторопности". В дальнейшем она планировала отправиться в Армавир, чтобы жить в этом городе на постоянной основе. Пограничники выбрали девушку для прохождения дополнительной проверки, включающей опрос и изучение содержания смартфона. Тут же выяснилось, что в соцсетях украинка оставила одобрительную реакцию под постом "Херсон – це Украина", допускала дискредитирующие российских военных высказывания, в переписке с матерью грубо и уничижительно высказывалась в адрес россиян. Пограничная служба пришла к выводу о наличии угрозы безопасности РФ и общественного порядка, в пересечении границы украинке было отказано. Девушка оспорила это решение через суд, утверждая, что давно проживает в России, за этот период не привлекалась к ответственности, соблюдала все законы, в том числе миграционные. Суд пришел к выводу, что пограничники действовали в рамках своих полномочий, а выявление угроз безопасности РФ - это и есть их первоочередная задача. Исковое заявление было отклонено.

https://ria.ru/20241017/dnr-1978558331.html

https://ria.ru/20240527/dnr-1948624374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, армавир