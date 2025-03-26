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Слуцкий предложил ввести ограничения на получение жилищного сертификата - РИА Новости, 26.03.2025
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01:25 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/subsidii-2007326536.html
Слуцкий предложил ввести ограничения на получение жилищного сертификата
Слуцкий предложил ввести ограничения на получение жилищного сертификата - РИА Новости, 26.03.2025
Слуцкий предложил ввести ограничения на получение жилищного сертификата
Необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, которые получили российское гражданство не менее 10 лет... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:25:00+03:00
2025-03-26T01:25:00+03:00
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, которые получили российское гражданство не менее 10 лет назад, исключив из этого требования жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата. Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Слуцкий. По мнению парламентария, мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах, действующих в России. "Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают "хитрые" схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру. Все помнят громкий случай в Хабаровске, где среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, хотя доля коренных народов в городе превышает 95%. То же самое творилось в Мытищах, Нижнекамске и в других городах", - отметил он. Слуцкий добавил, что подобные ситуации вызывают справедливое негодование и непонимание у людей. По его словам, данные обстоятельства являются "не чем иным, как насмешкой над коренным населением России". Лидер ЛДПР подчеркнул, что также следует запретить выдавать жилищные сертификаты тем, у кого есть в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство. "Мы будем добиваться, чтобы в регионах бывшие мигранты могли рассчитывать на социальные льготы только через 5 лет после их переезда туда. Поручил депутатам ЛДПР во всех субъектах РФ выйти с такими инициативами в самое ближайшее время", - заключил он.
https://ria.ru/20250306/zapret-2003311676.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил ввести ограничения на получение жилищного сертификата

Слуцкий предложил не выдавать субсидии на жилье тем, кто имел статус мигранта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, которые получили российское гражданство не менее 10 лет назад, исключив из этого требования жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата. Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Слуцкий.
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По мнению парламентария, мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах, действующих в России.
"Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают "хитрые" схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру. Все помнят громкий случай в Хабаровске, где среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, хотя доля коренных народов в городе превышает 95%. То же самое творилось в Мытищах, Нижнекамске и в других городах", - отметил он.
Слуцкий добавил, что подобные ситуации вызывают справедливое негодование и непонимание у людей. По его словам, данные обстоятельства являются "не чем иным, как насмешкой над коренным населением России".
Лидер ЛДПР подчеркнул, что также следует запретить выдавать жилищные сертификаты тем, у кого есть в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство.
"Мы будем добиваться, чтобы в регионах бывшие мигранты могли рассчитывать на социальные льготы только через 5 лет после их переезда туда. Поручил депутатам ЛДПР во всех субъектах РФ выйти с такими инициативами в самое ближайшее время", - заключил он.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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