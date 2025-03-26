Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 26.03.2025 (обновлено: 11:22 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/strelba-2007356215.html
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома - РИА Новости, 26.03.2025
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома
Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:52:00+03:00
2025-03-26T11:22:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
железнодорожный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007365479_0:209:720:614_1920x0_80_0_0_e317bda9229617cc95b817d9e724c6d4.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Стрелявший скрылся с места инцидента, полиция его разыскивает", — сказал собеседник агентства. По его словам, стрельба произошла в районе ЖК "Ольгино парк".
https://ria.ru/20250324/peterburg-2006979840.html
московская область (подмосковье)
железнодорожный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007365479_0:141:720:681_1920x0_80_0_0_cae465732f35fa2e6c359af856856bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), железнодорожный
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Железнодорожный
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

В подмосковном Железнодорожном мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

© Фото : соцсетиНа месте стрельбы в ЖК "Ольгино парк" в Железнодорожном
На месте стрельбы в ЖК Ольгино парк в Железнодорожном - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : соцсети
На месте стрельбы в ЖК "Ольгино парк" в Железнодорожном
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Стрелявший скрылся с места инцидента, полиция его разыскивает", — сказал собеседник агентства.
По его словам, стрельба произошла в районе ЖК "Ольгино парк".
Задержание пассажира метро, стрелявшего в салон вагона из сигнала охотника на станции метро Василеостровская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Петербурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу в метро
24 марта, 15:28
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Железнодорожный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала