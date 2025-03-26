https://ria.ru/20250326/strelba-2007356215.html
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома - РИА Новости, 26.03.2025
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома
Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:52:00+03:00
2025-03-26T09:52:00+03:00
2025-03-26T11:22:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
железнодорожный
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Стрелявший скрылся с места инцидента, полиция его разыскивает", — сказал собеседник агентства. По его словам, стрельба произошла в районе ЖК "Ольгино парк".
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происшествия, московская область (подмосковье), железнодорожный
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Железнодорожный
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома
В подмосковном Железнодорожном мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома