https://ria.ru/20250326/strelba-2007356215.html

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома - РИА Новости, 26.03.2025

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:52:00+03:00

2025-03-26T09:52:00+03:00

2025-03-26T11:22:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

железнодорожный

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Стрелявший скрылся с места инцидента, полиция его разыскивает", — сказал собеседник агентства. По его словам, стрельба произошла в районе ЖК "Ольгино парк".

https://ria.ru/20250324/peterburg-2006979840.html

московская область (подмосковье)

железнодорожный

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), железнодорожный