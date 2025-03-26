https://ria.ru/20250326/ssha-2007581494.html

США и Украина близки к подписанию соглашения по редкоземельным металлам

США и Украина близки к подписанию соглашения по редкоземельным металлам - РИА Новости, 26.03.2025

США и Украина близки к подписанию соглашения по редкоземельным металлам

США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:00:00+03:00

2025-03-26T23:00:00+03:00

2025-03-26T23:00:00+03:00

сша

украина

скотт бессент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135898/82/1358988292_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_25a375fef9e617ae7d8070bb1ba57a60.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей неделе, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News."Мы передали завершённый документ об экономическом партнёрстве, он сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе", – сказал он.По словам американского министра, изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить. "Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем его", – добавил Бессент.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005919434.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, скотт бессент, в мире