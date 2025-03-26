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США и Украина близки к подписанию соглашения по редкоземельным металлам
США и Украина близки к подписанию соглашения по редкоземельным металлам - РИА Новости, 26.03.2025
США и Украина близки к подписанию соглашения по редкоземельным металлам
США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:00:00+03:00
2025-03-26T23:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей неделе, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News."Мы передали завершённый документ об экономическом партнёрстве, он сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе", – сказал он.По словам американского министра, изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить. "Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем его", – добавил Бессент.
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сша, украина, скотт бессент, в мире
США, Украина, Скотт Бессент, В мире
США и Украина близки к подписанию соглашения по редкоземельным металлам
Бессент: США и Киев могут подписать соглашение по минералам на следующей неделе