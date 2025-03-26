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Рубио рассказал о принципах моратория на удары в Черном море

Рубио рассказал о принципах моратория на удары в Черном море - РИА Новости, 26.03.2025

Рубио рассказал о принципах моратория на удары в Черном море

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам встреч в Саудовской Аравии появилась договоренность о принципах расширения на Черное море "прекращения огня"... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:01:00+03:00

2025-03-26T22:01:00+03:00

2025-03-26T22:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам встреч в Саудовской Аравии появилась договоренность о принципах расширения на Черное море "прекращения огня" в украинском конфликте. Ранее на этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева. По словам Рубио, в Саудовской Аравии у США была одна встреча с делегацией РФ и две с представителями Киева. "У нас есть договоренность о принципах прекращения огня в Черном море", - заявил Рубио журналистам в Кингстоне, на Ямайке. Госсекретарь также заявил, что российская сторона представила ряд условий, США их изучают. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщалось, что, в соответствии с договоренностью президентов России и США, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html

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