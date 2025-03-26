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В чате Белого дома обсуждались секретные планы, утверждает Atlantic - РИА Новости, 26.03.2025
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16:36 26.03.2025 (обновлено: 17:04 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/ssha-2007491134.html
В чате Белого дома обсуждались секретные планы, утверждает Atlantic
В чате Белого дома обсуждались секретные планы, утверждает Atlantic - РИА Новости, 26.03.2025
В чате Белого дома обсуждались секретные планы, утверждает Atlantic
Журнал Atlantic утверждает, что в скандальном чате с руководством США, куда попал главред издания, обсуждались военные планы, хотя американские власти и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:36:00+03:00
2025-03-26T17:04:00+03:00
в мире
технологии
сша
йемен
дональд трамп
пит хегсет
тулси габбард
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Журнал Atlantic утверждает, что в скандальном чате с руководством США, куда попал главред издания, обсуждались военные планы, хотя американские власти и отрицают это. "Голдберг получил информацию об атаках за два часа до запланированного начала бомбардировок позиций хуситов. Там указывалось точное время, когда американские самолеты вылетали в Йемен. Если бы информация попала не в те руки, американским пилотам и персоналу угрожала бы еще большая опасность", — говорится в публикации. Издание подчеркивает, что решило опубликовать переписку из соображений высокой общественной важности и после того, как в Белом доме стали отрицать обмен подробностями об ударах в чате. Как утверждает редактор Atlantic Джеффри Голдберг, 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".Президент Дональд Трамп, Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявили после этого, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.
https://ria.ru/20250326/signal-2007435052.html
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в мире, технологии, сша, йемен, дональд трамп, пит хегсет, тулси габбард, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Технологии, США, Йемен, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Тулси Габбард, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В чате Белого дома обсуждались секретные планы, утверждает Atlantic

Atlantic: в скандальном чате с руководством США обсуждались военные планы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Журнал Atlantic утверждает, что в скандальном чате с руководством США, куда попал главред издания, обсуждались военные планы, хотя американские власти и отрицают это.
"Голдберг получил информацию об атаках за два часа до запланированного начала бомбардировок позиций хуситов. Там указывалось точное время, когда американские самолеты вылетали в Йемен. Если бы информация попала не в те руки, американским пилотам и персоналу угрожала бы еще большая опасность", — говорится в публикации.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Демократы запросили у Белого дома полную расшифровку переписки в Signal
Вчера, 13:43
Издание подчеркивает, что решило опубликовать переписку из соображений высокой общественной важности и после того, как в Белом доме стали отрицать обмен подробностями об ударах в чате.
Как утверждает редактор Atlantic Джеффри Голдберг, 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".
Президент Дональд Трамп, Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявили после этого, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.
Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Вчера, 03:59
 
В миреТехнологииСШАЙеменДональд ТрампПит ХегсетТулси ГаббардМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ансар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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