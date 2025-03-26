https://ria.ru/20250326/ssha-2007472086.html
В США сделали резкое заявление о войне с Россией
В США сделали резкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 26.03.2025
В США сделали резкое заявление о войне с Россией
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас хочет втянуть ЕС в войну с Россией, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:43:00+03:00
2025-03-26T15:43:00+03:00
2025-03-26T15:43:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
европа
москва
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/84/1489618429_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_9acd9edc2a1ca6ff376481dd024f01ce.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас хочет втянуть ЕС в войну с Россией, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.Так он отреагировал на публикацию Politico, в которой говорилось, что в Европе активно критикуют Каллас за ее воинственную риторику в адрес России."Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь", — написал Фази.На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение Москвы необходимо, чтобы избежать мировой войны.Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007465834.html
https://ria.ru/20250326/zontik-2007452023.html
сша
россия
украина
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/84/1489618429_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_2513e481bc908d49ec1308676699fd89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, европа, москва, владимир путин, евросоюз, кайя каллас
В мире, США, Россия, Украина, Европа, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Кайя Каллас
В США сделали резкое заявление о войне с Россией
Американский журналист Фази: Каллас пытается втянуть ЕС в войну с Россией