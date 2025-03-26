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В США сделали резкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 26.03.2025
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15:43 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ssha-2007472086.html
В США сделали резкое заявление о войне с Россией
В США сделали резкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 26.03.2025
В США сделали резкое заявление о войне с Россией
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас хочет втянуть ЕС в войну с Россией, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:43:00+03:00
2025-03-26T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас хочет втянуть ЕС в войну с Россией, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.Так он отреагировал на публикацию Politico, в которой говорилось, что в Европе активно критикуют Каллас за ее воинственную риторику в адрес России."Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь", — написал Фази.На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение Москвы необходимо, чтобы избежать мировой войны.Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007465834.html
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в мире, сша, россия, украина, европа, москва, владимир путин, евросоюз, кайя каллас
В мире, США, Россия, Украина, Европа, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Кайя Каллас
В США сделали резкое заявление о войне с Россией

Американский журналист Фази: Каллас пытается втянуть ЕС в войну с Россией

© Фото : NATOСовместные учения войск НАТО
Совместные учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : NATO
Совместные учения войск НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас хочет втянуть ЕС в войну с Россией, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию Politico, в которой говорилось, что в Европе активно критикуют Каллас за ее воинственную риторику в адрес России.
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"Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице, где ей окажут необходимую помощь", — написал Фази.
На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение Москвы необходимо, чтобы избежать мировой войны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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