https://ria.ru/20250326/ssha-2007352853.html
Российский посол готовится к вылету в Вашингтон
Российский посол готовится к вылету в Вашингтон - РИА Новости, 26.03.2025
Российский посол готовится к вылету в Вашингтон
Новый посол России в США Александр Дарчиев сегодня отправится в Вашингтон, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:27:00+03:00
2025-03-26T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев сегодня отправится в Вашингтон, сообщил источник РИА Новости."Посол отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта", — сказал он.Каких-либо подробностей собеседник агентства не привел.Прежний глава посольства в США Анатолий Антонов покинул пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки. Агреман новому послу США выдали 28 февраля, 6 марта президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева.
https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007348473.html
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россия, вашингтон (штат), сша, александр дарчиев, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Александр Дарчиев, В мире
Российский посол готовится к вылету в Вашингтон
Новый российский посол Дарчиев направится в Вашингтон 26 марта