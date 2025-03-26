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Российский посол готовится к вылету в Вашингтон - РИА Новости, 26.03.2025
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09:27 26.03.2025 (обновлено: 09:54 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/ssha-2007352853.html
Российский посол готовится к вылету в Вашингтон
Российский посол готовится к вылету в Вашингтон - РИА Новости, 26.03.2025
Российский посол готовится к вылету в Вашингтон
Новый посол России в США Александр Дарчиев сегодня отправится в Вашингтон, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2025
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россия
вашингтон (штат)
сша
александр дарчиев
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев сегодня отправится в Вашингтон, сообщил источник РИА Новости."Посол отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта", — сказал он.Каких-либо подробностей собеседник агентства не привел.Прежний глава посольства в США Анатолий Антонов покинул пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки. Агреман новому послу США выдали 28 февраля, 6 марта президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева.
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россия, вашингтон (штат), сша, александр дарчиев, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Александр Дарчиев, В мире
Российский посол готовится к вылету в Вашингтон

Новый российский посол Дарчиев направится в Вашингтон 26 марта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев сегодня отправится в Вашингтон, сообщил источник РИА Новости.
"Посол отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта", — сказал он.
Каких-либо подробностей собеседник агентства не привел.
Прежний глава посольства в США Анатолий Антонов покинул пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки. Агреман новому послу США выдали 28 февраля, 6 марта президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ, кандидат исторических наук. Владеет английским и французским языками, работает в системе МИД с 1992 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014 по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор департамента Северной Америки МИД.

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