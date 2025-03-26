https://ria.ru/20250326/ssha-2007342267.html

В США внесли законопроект о наказании за секретные данные в мессенджерах

В США внесли законопроект о наказании за секретные данные в мессенджерах - РИА Новости, 26.03.2025

В США внесли законопроект о наказании за секретные данные в мессенджерах

Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес внёс законопроект, предусматривающий тюремное заключение за распространение секретной информации в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:54:00+03:00

2025-03-26T05:54:00+03:00

2025-03-26T05:54:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес внёс законопроект, предусматривающий тюремное заключение за распространение секретной информации в незащищённых мессенджерах после скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. "Демократ в палате представителей вносит рискованный законопроект, предусматривающий уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за распространение секретной информации в мессенджерах - таких как Signal... Это первый прямой законодательный ответ на обсуждение командой президента (США Дональда - ред.) Трампа по национальной безопасности военных ударов в Йемене в чате Signal, в который был добавлен главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект был инициирован демократом Торресом. Как он сообщил порталу, законопроект обеспечит распространение закона о шпионаже, предусматривающего запрет на раскрытие секретной информации, на её передачу по незащищенным каналам связи, в число которых, по его словам, входит и мессенджер Signal. "Я вношу законопроект, который сделает преступлением размещение государственными служащими секретной информации, такой как военные планы, в незащищённом мессенджере", - заявил конгрессмен в интервью порталу. По данным Axios, помимо тюремного срока законопроект предусматривает штраф до 250 тысяч долларов. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007312335.html

https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша