https://ria.ru/20250326/ssha-2007342267.html
В США внесли законопроект о наказании за секретные данные в мессенджерах
В США внесли законопроект о наказании за секретные данные в мессенджерах - РИА Новости, 26.03.2025
В США внесли законопроект о наказании за секретные данные в мессенджерах
Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес внёс законопроект, предусматривающий тюремное заключение за распространение секретной информации в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:54:00+03:00
2025-03-26T05:54:00+03:00
2025-03-26T05:54:00+03:00
в мире
технологии
сша
йемен
дональд трамп
майк уолтц
ансар алла
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес внёс законопроект, предусматривающий тюремное заключение за распространение секретной информации в незащищённых мессенджерах после скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. "Демократ в палате представителей вносит рискованный законопроект, предусматривающий уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за распространение секретной информации в мессенджерах - таких как Signal... Это первый прямой законодательный ответ на обсуждение командой президента (США Дональда - ред.) Трампа по национальной безопасности военных ударов в Йемене в чате Signal, в который был добавлен главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект был инициирован демократом Торресом. Как он сообщил порталу, законопроект обеспечит распространение закона о шпионаже, предусматривающего запрет на раскрытие секретной информации, на её передачу по незащищенным каналам связи, в число которых, по его словам, входит и мессенджер Signal. "Я вношу законопроект, который сделает преступлением размещение государственными служащими секретной информации, такой как военные планы, в незащищённом мессенджере", - заявил конгрессмен в интервью порталу. По данным Axios, помимо тюремного срока законопроект предусматривает штраф до 250 тысяч долларов. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007312335.html
https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html
сша
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Ансар Алла, Министерство обороны США
В США внесли законопроект о наказании за секретные данные в мессенджерах
Демократ Торрес внес законопроект о наказании за секретные данные в мессенджерах
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес внёс законопроект, предусматривающий тюремное заключение за распространение секретной информации в незащищённых мессенджерах после скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена
движению "Ансар Алла
" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США
Джей Ди Вэнса, главы Пентагона
Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца
.
"Демократ в палате представителей вносит рискованный законопроект, предусматривающий уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за распространение секретной информации в мессенджерах - таких как Signal... Это первый прямой законодательный ответ на обсуждение командой президента (США Дональда - ред.) Трампа
по национальной безопасности военных ударов в Йемене в чате Signal, в который был добавлен главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект был инициирован демократом Торресом. Как он сообщил порталу, законопроект обеспечит распространение закона о шпионаже, предусматривающего запрет на раскрытие секретной информации, на её передачу по незащищенным каналам связи, в число которых, по его словам, входит и мессенджер Signal.
«
"Я вношу законопроект, который сделает преступлением размещение государственными служащими секретной информации, такой как военные планы, в незащищённом мессенджере", - заявил конгрессмен в интервью порталу.
По данным Axios, помимо тюремного срока законопроект предусматривает штраф до 250 тысяч долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.