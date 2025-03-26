https://ria.ru/20250326/ssha-2007338190.html

ФБР создало спецгруппу для расследования атак на Tesla в США

ФБР создало спецгруппу для расследования атак на Tesla в США - РИА Новости, 26.03.2025

ФБР создало спецгруппу для расследования атак на Tesla в США

ФБР сформировало специальную группу для предотвращения актов вандализма и поджогов автомобилей Tesla в США, информирует телеканал Fox News. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:57:00+03:00

2025-03-26T04:57:00+03:00

2025-03-26T04:57:00+03:00

в мире

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. ФБР сформировало специальную группу для предотвращения актов вандализма и поджогов автомобилей Tesla в США, информирует телеканал Fox News. "В связи с участившимися нападениями на владельцев автомобилей Tesla, дилерские центры и зарядные станции по всей стране, была создана специальная группа", - говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что эта группа была сформирована совместно с Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF) с целью координации следственных действий. Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.

https://ria.ru/20250320/tesla-2006091137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр