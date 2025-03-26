ФБР создало спецгруппу для расследования атак на Tesla в США
ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма против Tesla
© AP Photo / Lindsey WassonСотрудник пожарной охраны Сиэтла осматривает сгоревший Tesla Cybertruck
© AP Photo / Lindsey Wasson
Сотрудник пожарной охраны Сиэтла осматривает сгоревший Tesla Cybertruck . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. ФБР сформировало специальную группу для предотвращения актов вандализма и поджогов автомобилей Tesla в США, информирует телеканал Fox News.
"В связи с участившимися нападениями на владельцев автомобилей Tesla, дилерские центры и зарядные станции по всей стране, была создана специальная группа", - говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что эта группа была сформирована совместно с Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF) с целью координации следственных действий.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.