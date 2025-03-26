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Американский сенатор призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку - РИА Новости, 26.03.2025
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02:40 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ssha-2007330824.html
Американский сенатор призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку
Американский сенатор призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку - РИА Новости, 26.03.2025
Американский сенатор призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку
Американский сенатор-демократ Марк Уорнер в своём аккаунте в социальной сети Х призвал главу Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:40:00+03:00
2025-03-26T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Марк Уорнер в своём аккаунте в социальной сети Х призвал главу Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца уйти в отставку на фоне скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, Хегсета и Уолтца. "Некомпетентность исключена, когда ставки настолько высоки. Пит Хегсет должен уйти в отставку. Майк Уолтц должен уйти в отставку", - написал сенатор. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html
https://ria.ru/20250325/tramp-2007312335.html
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в мире, технологии, сша, йемен, майк уолтц, марк уорнер, пит хегсет, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, Технологии, США, Йемен, Майк Уолтц, Марк Уорнер, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Ансар Алла
Американский сенатор призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку

Сенатор Уорнер призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку после скандала с чатом

© AP Photo / Cliff Owen Марк Уорнер
Марк Уорнер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Марк Уорнер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Марк Уорнер в своём аккаунте в социальной сети Х призвал главу Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца уйти в отставку на фоне скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, Хегсета и Уолтца.
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом
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"Некомпетентность исключена, когда ставки настолько высоки. Пит Хегсет должен уйти в отставку. Майк Уолтц должен уйти в отставку", - написал сенатор.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп прокомментировал скандал с чатом в Белом доме
Вчера, 22:27
 
В миреТехнологииСШАЙеменМайк УолтцМарк УорнерПит ХегсетМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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