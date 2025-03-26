https://ria.ru/20250326/ssha-2007325995.html

США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны - РИА Новости, 26.03.2025

США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

США заключили дополнительный контракт с американской корпорацией Bollinger Mississippi Shipbuilding на сумму 951 миллион долларов на детальное проектирование и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:20:00+03:00

2025-03-26T01:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. США заключили дополнительный контракт с американской корпорацией Bollinger Mississippi Shipbuilding на сумму 951 миллион долларов на детальное проектирование и строительство ледокола для Береговой охраны страны, сообщили в Пентагоне. "Компания Bollinger Mississippi Shipbuilding получила изменение к контракту на сумму 951,6 миллиона долларов для детального проектирования и строительства катера Береговой охраны Polar Security Cutter", - указано в заявлении. В американском военном ведомстве подчеркнули, что миссией кораблей в рамках программы Polar Security Cutter является обеспечение доступа к полярным регионам, оказание поддержки для выполнения потребностей США в экономике, торговле, судоходстве и национальной безопасности. Выполнение контракта ожидается к маю 2030 года. Согласно информации на сайте Береговой охраны США, ведомство в настоящее время проводит обновление флота своих полярных ледоколов с целью обеспечить продолжительный доступ Вашингтона к полярным региона. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.

https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, министерство обороны сша