США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
Для Береговой охраны США построят ледокол стоимостью 951 миллион долларов
© AP Photo / Steven SenneСудно береговой охраны США в Бостоне
© AP Photo / Steven Senne
Судно береговой охраны США в Бостоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. США заключили дополнительный контракт с американской корпорацией Bollinger Mississippi Shipbuilding на сумму 951 миллион долларов на детальное проектирование и строительство ледокола для Береговой охраны страны, сообщили в Пентагоне.
"Компания Bollinger Mississippi Shipbuilding получила изменение к контракту на сумму 951,6 миллиона долларов для детального проектирования и строительства катера Береговой охраны Polar Security Cutter", - указано в заявлении.
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В американском военном ведомстве подчеркнули, что миссией кораблей в рамках программы Polar Security Cutter является обеспечение доступа к полярным регионам, оказание поддержки для выполнения потребностей США в экономике, торговле, судоходстве и национальной безопасности.
Выполнение контракта ожидается к маю 2030 года.
Согласно информации на сайте Береговой охраны США, ведомство в настоящее время проводит обновление флота своих полярных ледоколов с целью обеспечить продолжительный доступ Вашингтона к полярным региона.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.