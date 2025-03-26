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США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет - РИА Новости, 26.03.2025
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01:03 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ssha-2007324733.html
США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет
США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет - РИА Новости, 26.03.2025
США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет
США видят своей миссией предотвращение войн, но при необходимости готовы уничтожить своих врагов, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:03:00+03:00
2025-03-26T01:03:00+03:00
в мире
сша
гавайи
вашингтон (штат)
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. США видят своей миссией предотвращение войн, но при необходимости готовы уничтожить своих врагов, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Возобновленный фокус на сдерживание создает преимущества для нас самих, наших партнеров и наших союзников... Наша миссия в том, чтобы сдерживать войну, но, если необходимо, мы вместе победим и уничтожим наших врагов", - заявил он, выступая в штате Гавайи. Трансляцию вело американское министерство обороны. Хегсет подчеркнул, что Вашингтон будет работать с союзниками над сдерживанием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. "Стоя плечом к плечу с вами, нашими союзниками и партнерами, мы покажем нашим врагам, нашим противникам, тем, кто выступает против нас, что каждый союзник, каждый партнер, каждый друг вносит свой вклад в региональное сдерживание", - добавил глава Пентагона.
https://ria.ru/20250326/pentagon-2007321788.html
https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html
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в мире, сша, гавайи, вашингтон (штат), пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Гавайи, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Министерство обороны США
США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет

Хегсет: США видят своей миссией предотвращение войн, но готовы уничтожить врагов

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. США видят своей миссией предотвращение войн, но при необходимости готовы уничтожить своих врагов, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Возобновленный фокус на сдерживание создает преимущества для нас самих, наших партнеров и наших союзников... Наша миссия в том, чтобы сдерживать войну, но, если необходимо, мы вместе победим и уничтожим наших врагов", - заявил он, выступая в штате Гавайи. Трансляцию вело американское министерство обороны.
Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе
00:04
Хегсет подчеркнул, что Вашингтон будет работать с союзниками над сдерживанием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Стоя плечом к плечу с вами, нашими союзниками и партнерами, мы покажем нашим врагам, нашим противникам, тем, кто выступает против нас, что каждый союзник, каждый партнер, каждый друг вносит свой вклад в региональное сдерживание", - добавил глава Пентагона.
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
12 февраля, 17:13
 
В миреСШАГавайиВашингтон (штат)Пит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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