https://ria.ru/20250326/ssha-2007324733.html

США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет

США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет - РИА Новости, 26.03.2025

США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет

США видят своей миссией предотвращение войн, но при необходимости готовы уничтожить своих врагов, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:03:00+03:00

2025-03-26T01:03:00+03:00

2025-03-26T01:03:00+03:00

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пит хегсет

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. США видят своей миссией предотвращение войн, но при необходимости готовы уничтожить своих врагов, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Возобновленный фокус на сдерживание создает преимущества для нас самих, наших партнеров и наших союзников... Наша миссия в том, чтобы сдерживать войну, но, если необходимо, мы вместе победим и уничтожим наших врагов", - заявил он, выступая в штате Гавайи. Трансляцию вело американское министерство обороны. Хегсет подчеркнул, что Вашингтон будет работать с союзниками над сдерживанием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. "Стоя плечом к плечу с вами, нашими союзниками и партнерами, мы покажем нашим врагам, нашим противникам, тем, кто выступает против нас, что каждый союзник, каждый партнер, каждый друг вносит свой вклад в региональное сдерживание", - добавил глава Пентагона.

https://ria.ru/20250326/pentagon-2007321788.html

https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html

сша

гавайи

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Дарья Буймова

в мире, сша, гавайи, вашингтон (штат), пит хегсет, министерство обороны сша