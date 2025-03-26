https://ria.ru/20250326/ssha-2007324733.html
США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет
США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет - РИА Новости, 26.03.2025
США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет
США видят своей миссией предотвращение войн, но при необходимости готовы уничтожить своих врагов, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:03:00+03:00
2025-03-26T01:03:00+03:00
2025-03-26T01:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. США видят своей миссией предотвращение войн, но при необходимости готовы уничтожить своих врагов, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Возобновленный фокус на сдерживание создает преимущества для нас самих, наших партнеров и наших союзников... Наша миссия в том, чтобы сдерживать войну, но, если необходимо, мы вместе победим и уничтожим наших врагов", - заявил он, выступая в штате Гавайи. Трансляцию вело американское министерство обороны. Хегсет подчеркнул, что Вашингтон будет работать с союзниками над сдерживанием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. "Стоя плечом к плечу с вами, нашими союзниками и партнерами, мы покажем нашим врагам, нашим противникам, тем, кто выступает против нас, что каждый союзник, каждый партнер, каждый друг вносит свой вклад в региональное сдерживание", - добавил глава Пентагона.
https://ria.ru/20250326/pentagon-2007321788.html
https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гавайи, вашингтон (штат), пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Гавайи, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Министерство обороны США
США видят своей миссией предотвращение войн, заявил Хегсет
Хегсет: США видят своей миссией предотвращение войн, но готовы уничтожить врагов