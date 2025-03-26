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"Теряют влияние". Трампу и Маску не удается обуздать рост госдолга США

"Теряют влияние". Трампу и Маску не удается обуздать рост госдолга США - РИА Новости, 26.03.2025

"Теряют влияние". Трампу и Маску не удается обуздать рост госдолга США

Госдолг и дефицит бюджета США прирастают непомерными темпами. Тратят непонятно на что, заявил Илон Маск, инициировав масштабную финансовую проверку. Один из... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:00:00+03:00

2025-03-26T08:00:00+03:00

2025-03-26T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Госдолг и дефицит бюджета США прирастают непомерными темпами. Тратят непонятно на что, заявил Илон Маск, инициировав масштабную финансовую проверку. Один из первых результатов — остановка деятельности Агентства по международному развитию (USAID). В новой администрации уверены: эта структура крайне непрозрачна, а ее эффективность более чем сомнительна. И это лишь часть масштабного плана сокращения госрасходов, который рискует стать "разрушительным".Огромные тратыО грядущем банкротстве США из-за "гигантского госдолга" Илон Маск предупреждал еще несколько месяцев назад. Теперь напомнил: проценты по нему превышают расходы на оборону. И, соответственно, разгоняют инфляцию.За пять месяцев дефицит бюджета вырос на 38,5% в годовом выражении и достиг 1,147 триллиона долларов. Госдолг превысил 36,6 триллиона."Дефицит больше, чем в ковидные годы. Рекорды бьют и платежи по госдолгу: за пять месяцев — 480 миллиардов, за 12 — 1,17 триллиона. Крупнейшие статьи расходов за октябрь-февраль: медицина, оборона и — обслуживание долга. В этом финансовом году — уже 433 миллиарда, что на 41% больше, чем в предыдущем", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Ситуация крайне плоха и стремительно ухудшается, констатировал Минфин в мартовском отчете об исполнении бюджета.Траты надо срочно сократить как минимум на два триллиона, настаивает Маск, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Сразу после инаугурации Трампа в DOGE приступили к масштабным проверкам.В частности, вплотную занялись Агентством США по международному развитию (USAID).Почему USAIDБюджет агентства, которое больше 60 лет оказывало финансовую и техническую поддержку другим странам и неправительственным организациям, заморозили, сотрудников отправили в отпуск.USAID распределяет по всему миру миллиарды долларов в год для борьбы с нищетой, лечения болезней и преодоления последствий стихийных бедствий, а также "содействует построению и развитию демократии". В администрации Трампа усомнились в соответствии этих программ национальным интересам США."Агентство критикуют за непрозрачность, коррупционные схемы. Трамп хочет перераспределить ресурсы в пользу внутренних нужд, а также ослабить влияние бюрократии и коррупционные риски. Кроме того, USAID часто финансирует проекты в странах, чья политика не всегда совпадает с американской", — поясняет Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.Именно USAID стало символом внешних обязательств, противоречащих доктрине "Америка прежде всего". Реформа или ликвидация агентства, по замыслу администрации Трампа, должна перенаправить средства на национальные инфраструктурные программы и уменьшить зависимость от внешних субсидий, говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver."Разрушительная политика"Атака Трампа и Маска на USAID свидетельствует о попытке адаптации к новой геополитической и экономической реальности, констатируют аналитики. Непомерный госдолг угрожает финансовой стабильности, особенно на фоне возможного снижения спроса на американские облигации в других странах. Для Трампа и Маска финансовая дисциплина — ключевой приоритет. "Режут" по всем фронтам.Так, в числе прочего, подписан указ о сокращении расходов федеральных ведомств на контракты, гранты и займы, "чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность государственных служащих общественности". Ведомствам поручили составить планы переноса офисов из Вашингтона, сокращения кадров.Но руководство некоторых ведомств, включая ФБР, Пентагон и Госдеп, фактически саботировали требования DOGE, пишет The New York Times. А, по данным Reuters, госрасходы за месяц лишь увеличились на 13%.Отдельная история — пошлины и снижение налогов.На продукцию из Китая — 20%, причем на сталь и алюминий — 25. Канаде и Мексике пока дали отсрочку на месяц для товаров, соответствующих североамериканскому торговому соглашению USMCA, заключенному в первый срок Трампа.Со второго апреля — многоуровневые сборы, в том числе дополнительные отраслевые на сталь, алюминий, автомобили."Это день освобождения для нашей страны, — заверил Трамп. — Мы возвращаем часть богатства, которое очень-очень глупые президенты раздали, потому что понятия не имели, что делают".Среди других инициатив — депортация мигрантов, увеличение добычи нефти и газа.Трамп, по его словам, рад бы урезать расходы и на оборону, но "пока ситуация с Россией и Китаем осложняет задачу". "С удовольствием, но не сейчас", — сказал он телеканалу Fox News.Реакция рынкаАгрессивные и противоречивые решения Трампа взбудоражили рынки. Пошлины противоречат идее слабого доллара. Депортация и ослабление налогового бремени явно не в пользу сбалансированного бюджета и сокращения госдолга. Нефть и газ тоже под вопросом — цены на энергоносители нестабильны, компании перестанут бурить и инвестировать в производство.В марте S&P 500 пережил худшее падение за два года, Nasdaq Composite просел до минимума с осени 2022-го. Так рынки отреагировали на "разрушительную политику" Трампа. Крупнейшие инвестбанки JPMorgan Chase, Morgan Stanley и RBC Capital Markets переписали прогнозы и не исключили падения S&P 500 до 5200 пунктов к концу 2025-го."С одной стороны, оптимизация бюджета может укрепить доверие к доллару и снизить угрозу дефолта. С другой — США теряют геополитическое влияние, переход к многополярному мироустройству ускоряется. Внутри страны реформы способны спровоцировать конфликт между сторонниками изоляционизма и глобалистами, что также замедлит экономику", — рассуждает Владислав Антонов.Стратегия Трампа и Маска, констатируют наблюдатели, балансирует между краткосрочной стабилизацией и утратой глобального доминирования в долгосрочной перспективе. Риски высоки, но все эти меры — вынужденный ответ на формирующийся в США долговой и бюджетный кризисы.

https://ria.ru/20250317/byudzhet-2005099551.html

https://ria.ru/20250320/ssha-2005948356.html

https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005476043.html

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, сша, илон маск, агентство по международному развитию сша, s&p 500, дональд трамп