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Подполье сообщило об ударах по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:02 26.03.2025 (обновлено: 08:34 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007347159.html
Подполье сообщило об ударах по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударах по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 26.03.2025
Подполье сообщило об ударах по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге
В Кривом Роге под удар попали цеха с боекомплектом и военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:02:00+03:00
2025-03-26T08:34:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
кривой рог
сергей лебедев
александр вилкул
дмитрий песков
украина
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. В Кривом Роге под удар попали цеха с боекомплектом и военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 23:45 мск прилет в цех складского хозяйства, забитый различным БК. В 23:55 мск прилетело в пригород Верабове (ранее Красный Горняк). Взрыв со стороны ж/д станции Прикарьерная, там очень интересный горнотранспортный цех № 1 ЦГОКа, в котором полно военной техники. Гусеничной на субботу, 22 марта, было 12 единиц, БТР и того, что не определили, но колесное — 17 единиц", — сказал собеседник агентства.По его словам, после взрывов большое количество раненых доставили в больницы города, в одном из медучреждений заметили иностранных наемников, говоривших на немецком языке."Украинским медикам дана команда поддерживать и максимально стабилизировать их. Но операции приедет проводить иностранная бригада медиков", — подчеркнул Лебедев.Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул ночью сообщал, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. Он указал на значительные разрушения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250324/udar-2007065667.html
https://ria.ru/20250325/udar-2007310772.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, кривой рог, сергей лебедев, александр вилкул, дмитрий песков, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Сергей Лебедев, Александр Вилкул, Дмитрий Песков, Украина
Подполье сообщило об ударах по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге

В Кривом Роге нанесены удары по цехам с боекомплектом и техникой ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. В Кривом Роге под удар попали цеха с боекомплектом и военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 23:45 мск прилет в цех складского хозяйства, забитый различным БК. В 23:55 мск прилетело в пригород Верабове (ранее Красный Горняк). Взрыв со стороны ж/д станции Прикарьерная, там очень интересный горнотранспортный цех № 1 ЦГОКа, в котором полно военной техники. Гусеничной на субботу, 22 марта, было 12 единиц, БТР и того, что не определили, но колесное — 17 единиц", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, после взрывов большое количество раненых доставили в больницы города, в одном из медучреждений заметили иностранных наемников, говоривших на немецком языке.
"Украинским медикам дана команда поддерживать и максимально стабилизировать их. Но операции приедет проводить иностранная бригада медиков", — подчеркнул Лебедев.
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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул ночью сообщал, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. Он указал на значительные разрушения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныКривой РогСергей ЛебедевАлександр ВилкулДмитрий ПесковУкраина
 
 
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