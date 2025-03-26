https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007347159.html

Подполье сообщило об ударах по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударах по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 26.03.2025

Подполье сообщило об ударах по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге

В Кривом Роге под удар попали цеха с боекомплектом и военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:02:00+03:00

2025-03-26T08:02:00+03:00

2025-03-26T08:34:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. В Кривом Роге под удар попали цеха с боекомплектом и военной техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 23:45 мск прилет в цех складского хозяйства, забитый различным БК. В 23:55 мск прилетело в пригород Верабове (ранее Красный Горняк). Взрыв со стороны ж/д станции Прикарьерная, там очень интересный горнотранспортный цех № 1 ЦГОКа, в котором полно военной техники. Гусеничной на субботу, 22 марта, было 12 единиц, БТР и того, что не определили, но колесное — 17 единиц", — сказал собеседник агентства.По его словам, после взрывов большое количество раненых доставили в больницы города, в одном из медучреждений заметили иностранных наемников, говоривших на немецком языке."Украинским медикам дана команда поддерживать и максимально стабилизировать их. Но операции приедет проводить иностранная бригада медиков", — подчеркнул Лебедев.Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул ночью сообщал, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. Он указал на значительные разрушения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250324/udar-2007065667.html

https://ria.ru/20250325/udar-2007310772.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, кривой рог, сергей лебедев, александр вилкул, дмитрий песков, украина