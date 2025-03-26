https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007343493.html

Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ

Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025

Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ

Артиллерия и дроны-камикадзе бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили под Часовым Яром... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:13:00+03:00

2025-03-26T06:13:00+03:00

2025-03-26T06:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск

донбасс

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. Артиллерия и дроны-камикадзе бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили под Часовым Яром пытавшуюся окопаться в лесополосе группу пехоты ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео нанесения ударов по бойцам Киева оказалось в распоряжении РИА Новости. "Противник высадил группу бойцов в лесополосе для строительства укрытия. Наши бойцы не стали мириться с данной ситуацией и массированным ударом артиллерии сравняли позиции с землей, после чего завершили зачистку сбросами с дронов", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

артемовск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

часов яр, артемовск, донбасс, безопасность