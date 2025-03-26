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Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007343493.html
Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ
Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ
Артиллерия и дроны-камикадзе бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили под Часовым Яром... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:13:00+03:00
2025-03-26T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск
донбасс
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. Артиллерия и дроны-камикадзе бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили под Часовым Яром пытавшуюся окопаться в лесополосе группу пехоты ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео нанесения ударов по бойцам Киева оказалось в распоряжении РИА Новости. "Противник высадил группу бойцов в лесополосе для строительства укрытия. Наши бойцы не стали мириться с данной ситуацией и массированным ударом артиллерии сравняли позиции с землей, после чего завершили зачистку сбросами с дронов", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Дарья Буймова
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часов яр, артемовск, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск, Донбасс, Безопасность
Российские военные уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ

Артиллерия и дроны бригады Север-V уничтожили под Часовым Яром группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. Артиллерия и дроны-камикадзе бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили под Часовым Яром пытавшуюся окопаться в лесополосе группу пехоты ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса.
Видео нанесения ударов по бойцам Киева оказалось в распоряжении РИА Новости.
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"Противник высадил группу бойцов в лесополосе для строительства укрытия. Наши бойцы не стали мириться с данной ситуацией и массированным ударом артиллерии сравняли позиции с землей, после чего завершили зачистку сбросами с дронов", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрАртемовскДонбассБезопасность
 
 
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