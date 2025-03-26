https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007340004.html

Российские Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ

Российские Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025

Российские Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ

Российские самолёты Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу украинских подразделений в ходе спецоперации, цели были уничтожены, сообщили... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:15:00+03:00

2025-03-26T05:15:00+03:00

2025-03-26T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские самолёты Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу украинских подразделений в ходе спецоперации, цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолёты выполняли пуски парами с малой высоты. После применения авиационных средств поражения они выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность